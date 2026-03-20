Privredna komora Srbije je u saradnji sa Univerzitetom ETH iz Ciriha pokrenula inicijativu CEMETS iLab Srbija - Izgradnja kapaciteta za implementaciju reformi u dualnom modelu obrazovanja u Republici Srbiji, koja treba da omogući rešavanje nekih od ključnih izazova. Ova aktivnost realizuje se uz podršku Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC).

Centar za ekonomiju i upravljanje sistemima obrazovanja i obuka (CEMETS) je međunarodna laboratorija za reformu obrazovnih sistema na Katedri za obrazovne sisteme (CES) na ETH Univerzitetu u Cirihu, Švajcarska, koju predvodi prof. dr Ursula Renold. CEMETS podržava obrazovne sisteme širom sveta u dizajniranju, implementaciji i primeni reformi kroz istraživanja, savete zasnovane na dokazima, kao i kroz praktičnu izgradnju kapaciteta.

- Nadovezujući se na dugogodišnju saradnju sa partnerima iz Srbije u oblasti primene Zakona o dualnom obrazovanju, CES u saradnji sa Privrednom komorom Srbije pokreće CEMETS iLab Srbija, program koji je usmeren na unapređenje dualnog modela obrazovanja u Republici Srbiji. Srbija je ostvarila značajne rezultate u razvoju dualnog obrazovanja. Međutim, rast i održivost ovog modela dalje zavisi od efikasne implementacije i sposobnosti zainteresovanih strana da model unapređuju. Ovo se posebno odnosi na aktere iz privrede, koji su glavni nosioci dualnog obrazovanja - istakla je prof. dr Renold.

CEMETS iLab Srbija okuplja interdisciplinarne timove koji rade na stvarnim izazovima reformi, a alati i tehnike kojima se koristi su interaktivni onlajn kurs, onlajn sesije sa međunarodnim i domaćim stručnjacima, radionice i različiti događaji u Srbiji. Timovima rukovode predstavnici regionalnih privrednih komora, a članovi su predstavnici poslodavaca (instruktori u dualnom obrazovanju ili predstavnici HR službi), Unije poslodavaca, Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalnih samouprava, sindikata prosvetnih radnika i drugih.

- Imajući u vidu značaj iLab-a za Srbiju, targetirali smo 7 regiona/gradova i tema (case studies) na kojima će timovi raditi. Tim koji pobedi imaće priliku da učestvuje u Liderskom programu u Švajcarskoj, tokom oktobra 2026. godine - istakla je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS.

Održan je uvodni sastanak na kom je učestvovalo svih 7 timova koji će se boriti za Liderski program u Švajcarskoj. Sastanak je vodila prof. dr Renold zajedno sa svojim koleginicama sa ETH Univerziteta i predstavila je ciljeve i plan aktivnosti tokom višemesečnog trajanja ove inicijative. Katrin Oksenbajn (Katrin Ochsenbein), zamenica šefa saradnje pri Ambasadi Švajcarske, istakla je značaj pomenute inicijative koja je deo šire podrške Švajcarske sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji. Uključivanje privatnog sektora i osnaživanje industrije je od ključnog značaja za napredak sistema dualnog obrazovanja i upravo je iLab platforma na kojoj se stvara zajedničko razumevanje o tome kako dualno obrazovanje funkcioniše u praksi, posebno na lokalu, i kako se ono može proširiti u Srbiji, na održiv način.