Istakao je da je reč o sveobuhvatnom okviru koji kombinuje infrastrukturni razvoj i snažnu tehnološku transformaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. Čadež je za RTS rekao da ta strategija ne podrazumeva samo investicije u puteve, železnicu, bolnice i komunalnu infrastrukturu, već i snažno ulaganje u digitalnu infrastrukturu, data centre, superkompjutere i razvoj veštačke inteligencije.

- Strategija obuhvata razvoj infrastrukture – puteva, železnice, bolnica i komunalne infrastrukture – ali ima i snažnu tehnološku dimenziju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji i digitalnoj infrastrukturi - rekao je Čadež.

On je istakao da odluke Vlade Srbije u aktuelnim globalnim okolnostima predstavljaju odgovoran potez prema građanima i privredi.

- Vlada je pokazala i prethodnih meseci da razmišlja unapred i da se priprema za moguće poremećaje na tržištu. Stvorene su dobre zalihe energenata kako bi se ublažili prvi udari krize i obezbedilo normalno funkcionisanje privrede i građana - rekao je Čadež.

Značajan napredak

On je podsetio da je Srbija poslednjih godina značajno napredovala u digitalnoj transformaciji, zahvaljujući investicijama u superkompjutere, data centre i razvoj IT sektora.

- Danas u Srbiji radi više od 120.000 IT stručnjaka, a izvoz softvera dostigao je skoro četiri milijarde evra godišnje. To su rezultati koji Srbiji omogućavaju da bude spremna za novu tehnološku revoluciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. Ona više nije pitanje izbora, već pitanje preživljavanja. Pitanje je da li imamo sredstva, infrastrukturu i stručnjake da izgradimo tzv. nacionalnu platformu veštačke inteligencije - rekao je Čadež.

Kako je naveo, jedan od ključnih projekata u tom procesu je razvoj nacionalnog velikog jezičkog modela (LLM) za veštačku inteligenciju, koji će funkcionisati na domaćoj infrastrukturi i koristiti podatke iz Srbije.

- Danas svi koristimo globalne AI modele, ali oni nisu trenirani na našem jeziku, našem znanju i našim podacima. Nacionalni model omogućiće da se veštačka inteligencija primeni u privredi, javnoj upravi, sudstvu, poljoprivredi i obrazovanju sa mnogo većom preciznošću - objasnio je Čadež, ističući da takva platforma postaje novi digitalni autoput na koji svi mogu da se priključe, da funkcionišemo i da od njega stvaramo novu vrednost.

Prvi srpski AI model

Po njegovim rečima, cilj je da prvi nacionalni AI model bude predstavljen do izložbe EXPO 2027, dok će se njegovi sektorski moduli dalje razvijati.

Čadež je istakao da bi primena veštačke inteligencije, posebno u sektorima poput poljoprivrede i industrije, mogla značajno povećati produktivnost.

- Ako koristimo domaće podatke o klimatskim uslovima, sortama i proizvodnji, veštačka inteligencija može da analizira iskustvo i znanja, proizvodne procese, napravi precizne prognoze i pomogne poljoprivrednicima da povećaju prinose i do 30 odsto i naprave velike uštede - rekao je Čadež.

Dodao je da takva digitalna infrastruktura predstavlja važan faktor i za privlačenje investicija.

- Investitori danas ne traže samo fabrike i puteve, već i digitalnu infrastrukturu koja im omogućava optimizaciju proizvodnje i razvoj novih tehnologija - rekao je Čadež.

Kako je dodao, Srbija već ima značajne kapacitete – data centar, dva superkompjutera i veoma razvijenu IT industriju. Softver je danas jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda Srbije.

Personalizovano obrazovanje

On je naglasio i da će razvoj veštačke inteligencije zahtevati promene u obrazovnom sistemu, kao i dodatne programe obuke za zaposlene.

- Današnji AI alati uglavnom funkcionišu na engleskom jeziku. Kada se razvije suvereni nacionalni model, u njemu se nalaze naši udžbenici, naše znanje i kultura. To omogućava da se obrazovanje personalizuje i da se ista vrsta pažnje posveti svakom detetu, bez obzira da li živi u Beogradu ili u manjim sredinama - rekao je Čadež.

Naveo da Privredna komora Srbije već organizuje besplatne kurseve o primeni AI alata u privredi i do sada je više od 7.000 ljudi prošlo obuke.

- Interesovanje je ogromno i moramo dodatno da proširimo programe edukacije širom Srbije - istakao je Čadež.

Expo više od izložbe

Govoreći o ekonomskom značaju investicija planiranih u okviru EXPO 2027, Čadež je rekao da će one dodatno ojačati poziciju Srbije kao regionalnog i međunarodnog poslovnog centra.

- EXPO nije samo izložba, već platforma koja može da pretvori Beograd i Srbiju u globalno mesto susreta biznisa, investicija i novih partnerstava - rekao je Čadež.

On je dodao i da je među ciljevima Strategije i ulazak Srbije u Evropsku uniju.

- Cela Evropa mora da se konsoliduje u novim geopolitičkim okolnostima. Čitav region Zapadnog Balkana treba da uđe u ekonomsku strukturu Evropske unije, da posluje na istim principima kao države članice i da ima pristup jedinstvenom tržištu, čak i pre punopravnog članstva, odnosno bez prava glasa u institucijama - ocenio je Čadež.