"Ako sukob potraje, jasno je da može da utiče na tržišni sentiment, rast i inflaciju i stvori nove zahteve za kreatore monetarne politike", navela je Georgijeva na simpozijumu u Tokiju.

Prema njenim rečima, ekonomski šokovi bi mogli da uslede i nakon završetka sukoba, tako da je neophodno biti stalno u pripravnosti, prenosi Blumberg.

"U ovom novom globalnom okruženju, mislite na nepojmljivo i pripremite se za njega", poručila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda.

Georgijeva je istakla da bi trajniji rast cena energenata od 10 odsto tokom godinu dana povećao globalnu inflaciju za 40 baznih poena i usporio ekonomski rast.

Preporučila je državama da investiraju u snažne institucije i politike koji podržavaju otpornu ekonomiju i rast vođen privatnim sektorom, kao i da koriste raspoloživi prostor za intervenciju kada je potrebno.

"Kontrolišete svoje domaće politike. Pripremite svoju ekonomiju da se što bolje suoči sa ovim šokovima", navela je ona.