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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal 2026. godine.

Zahtevi se podnose u periodu od 14. jula do 14. avgusta 2026. godine, zaključno, putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Ko ima pravo na premiju?

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u drugom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. aprila do 30. juna 2026. godine.

Uređenje mlekarskog sektora

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je u prethodnom periodu država preduzela niz konkretnih koraka kako bi dodatno uredila mlekarski sektor, obezbedila veću sigurnost proizvođačima i stvorila predvidljivije uslove za poslovanje.

"Nastavljamo da ispunjavamo ono što smo obećali našim proizvođačima mleka – da država bude pouzdan partner i da podrška stiže blagovremeno i predvidivo. Posle uvođenja obaveznih ugovora između proizvođača i otkupljivača mleka, kojima smo dodatno uredili odnose na tržištu i ojačali položaj naših farmera, nastavljamo sa redovnom isplatom premija za mleko. Svaka mera koju donosimo ima isti cilj - da obezbedimo sigurnije poslovanje, veću izvesnost i uslove da se domaća proizvodnja mleka razvija i bude konkurentnija“, naglasio je ministar Glamočić.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku:

https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-nacinu-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-premiju-za-mleko-2/

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar na adresi https://eagrar.gov.rs.