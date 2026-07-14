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Građani koji su prethodnih dana imali problema da preko javnih beležnika dobiju list nepokretnosti ne treba da brinu da je došlo do zastoja u radu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ). Iz ove institucije poručuju da njihovi servisi funkcionišu bez prekida i da nije zabeležen nijedan tehnički problem.

Odgovarajući na pitanje građanina koji je naveo da mu je kod javnog beležnika rečeno da su veze prema RGZ blokirane, iz Zavoda objašnjavaju da uzrok nije u informacionom sistemu katastra.

Problem može biti u Pravosudnom informacionom sistemu

Kako navode iz RGZ-a, javni beležnici podacima iz katastra pristupaju preko Pravosudnog informacionog sistema (PIS), koji razvija i održava Ministarstvo pravde.

S obzirom na to da je reč o eksternom sistemu koji nije u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, RGZ nema informacije o razlozima eventualne nedostupnosti tog sistema, niti može da proceni kada će njegov rad biti potpuno normalizovan.

Ko još može da izda list nepokretnosti

Iz RGZ podsećaju da javni beležnici nisu jedini koji mogu da izdaju izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti.

Pored notara, ovaj dokument mogu izdati i:

licencirane geodetske organizacije

posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti

Na taj način građani imaju alternativne mogućnosti da pribave list nepokretnosti ukoliko zbog problema u eksternim sistemima privremeno nije moguće da ga dobiju kod javnog beležnika.