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Informacija nikada nije bilo više, a pažnje manje. Dok količina sadržaja raste iz minuta u minut, sposobnost koncentracije postaje sve vrednija, pa se nameće pitanje da li smo ušli u eru u kojoj pažnja postaje najtraženiji resurs savremenog doba. Nekada su informacije bile ograničen resurs. Danas ih imamo više nego ikada. Svakodnevno pregledamo desetine internet stranica, primamo stotine poruka i provodimo sate konzumirajući sadržaj na društvenim mrežama. Paradoks savremenog doba jeste u tome što nam informacija ne nedostaje, ali nam sve više nedostaje fokus.

Foto: Mario Pavlović

Digitalne platforme osmišljene su tako da zavise od pažnje korisnika, tačnije, što korisnik duže ostane na određenoj platformi, raste njena vrednost i relevantnost u digitalnom okruženju. Upravo tome služe algoritmi. Osmišljeni su s ciljem da ispitaju šta nas zanima, šta će izazvati našu reakciju i šta će nas podstaći da ostanemo aktivni na nekoj platformi još nekoliko minuta. U takvom okruženju pažnja više nije samo psihološki fenomen, već postaje i ekonomski resurs. Međutim, kada se svi istovremeno bore za našu pažnju, nastaje novi izazov. Umesto da sami biramo sadržaj koji želimo da pratimo, često se nalazimo u neprekidnom krugu prekidanja koncentracije. Imejlovi prekidaju sastanke, poruke prekidaju rad, obaveštenja prekidaju razgovore, a društvene mreže prekidaju odmor. Zbog toga brojni stručnjaci smatraju da smo iz ekonomije pažnje prešli u ekonomiju ometanja. Posledice takvog okruženja postaju neizbežne. Sve više zaposlenih govori o digitalnom umoru i poteškoćama sa koncentracijom, dok se kompanije suočavaju sa izazovom kako da dopru do publike koja je svakodnevno bombardovana informacijama. U moru sadržaja više nije dovoljno biti glasan. Potrebno je biti relevantan, a sa takvim izazovom suočavaju se i mediji. U neprekidnoj trci za klikovima i brzinom objavljivanja lako se gubi iz vida ono što publika zapravo traži. Pre svega, traži medije kojima može da veruje u moru lažnih vesti, ali i sadržaj koji istovremeno donosi kvalitet i širi kontekst. O ulozi medija u vremenu dezinformacija i prezasićenosti informacijama razgovaraće se na Weekendu.19, gde će na glavnoj Weekend bini biti Ulrik Haagerup, danski novinar i izvršni direktor Konstruktivnog instituta.

Foto: Promo

Kao jedan od vodećih zagovornika konstruktivnog novinarstva, Haagerup godinama ukazuje na potrebu za sadržajem koji pažnju ne privlači isključivo senzacionalizmom, već publici pomaže da bolje razume složene društvene izazove i moguća rešenja. Tokom bogate karijere, Haagerup je deset godina vodio informativni program danskog javnog medijskog servisa DR, a prethodno je bio glavni urednik nekih od najuticajnijih danskih medija. Godine 2017. osnovao je Konstruktivni institut sa ciljem da promoviše konstruktivno novinarstvo, pristup koji nastoji da povrati poverenje publike u medije kroz kvalitetnije i uravnoteženije izveštavanje. Međutim, veštačka inteligencija dodatno menja način na koji stvaramo, distribuiramo i konzumiramo sadržaj. Algoritmi danas ne samo da predlažu ono što bismo mogli da pogledamo ili pročitamo, već sve više učestvuju i u kreiranju sadržaja koji svakodnevno konzumiramo.

Foto: Marko Lopac

Zbog toga pitanje pažnje više nije rezervirano samo za marketinške stručnjake. Ono danas neposredno utiče na poslovanje, tehnologiju, medije, obrazovanje i svakodnevni život svakog pojedinca. Među temama značajnim za savremeno poslovanje koje će obeležiti Weekend.19 izdvajaju se ekonomija pažnje, uticaj algoritama, veštačka inteligencija i budućnost medija. Kroz predavanja, panele i razgovore, učesnici će imati priliku da istraže kako se menjaju navike publike, kakvu ulogu digitalne platforme imaju u oblikovanju javnog mnjenja i kako graditi relevantnu komunikaciju u vremenu u kom je pažnja postala jedan od najvrednijih resursa savremenog društva.

Razgovori o ovakvim temama već gotovo dve decenije čine Weekend jednim od najvažnijih mesta susreta ideja, ljudi i industrija koje oblikuju budućnost. Ovogodišnji Weekend.19 ponovo će od 24. do 27. septembra u Rovinju okupiti vodeće stručnjake iz oblasti medija, komunikacija, tehnologije, biznisa i kreativnih industrija i otvoriti prostor za razgovore o najaktuelnijim pitanjima savremenog medijskog sveta.

Foto: Marko Lopac

Svi koji žele da budu deo razgovora koji oblikuju budućnost poslovanja, medija i tehnologije više informacija o programu i ulaznicama mogu pronaći na zvaničnoj stranici Weekenda.19, kao i na društvenim mrežama, Instagramu, LinkedInu, TikToku i Facebooku.