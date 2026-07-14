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Nakon što je Hrvatska omogućila izdavanje posebne vize D za profesionalne vozače, očekuje se da bi i Italija mogla da primeni isti model. Takva odluka bi domaćim prevoznicima olakšala organizaciju međunarodnog transporta i smanjila administrativne prepreke sa kojima se godinama suočavaju.

Kako je objasnio Miroslav Alimpić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, cilj ovog modela nije ukidanje evropskih pravila o boravku, već rešavanje jednog od najvećih administrativnih problema sa kojim se suočavaju profesionalni vozači.

Zašto je viza D značajna za profesionalne vozače?

Alimpić navodi da je viza D dugoročna boravišna viza koja već postoji u državama Evropske unije i namenjena je osobama koje u određenoj zemlji rade ili u njoj borave duži vremenski period.

Za profesionalne vozače, međutim, razvija se poseban način njene primene.

- Viza D postoji i danas, ali je sada ideja da se ona na poseban način primeni na profesionalne vozače, kako oni ne bi morali da imaju prebivalište ili zaposlenje u toj zemlji da bi je dobili. Cilj je da im se omogući nesmetan rad u međunarodnom transportu - kaže Alimpić.

Pravilo 90 dana ostaje, ali se menja način evidencije

Jedan od najvećih izazova za vozače predstavlja pravilo Evropske unije prema kojem državljani zemalja koje nisu članice EU mogu da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana tokom perioda od 180 dana.

Sa početkom primene novog sistema Entry/Exit System (EES), svaki ulazak i izlazak iz šengenske zone biće elektronski registrovan, što će omogućiti znatno strožu kontrolu poštovanja ovog ograničenja.

Prema rečima Alimpića, upravo u tom segmentu posebna viza D može da donese značajno olakšanje.

- Kada vozač poseduje vizu D, prilikom ulaska u šengenski prostor neće biti evidentiran kroz novi EES sistem. Pravilo 90/180 formalno ostaje na snazi, ali njegov ulazak neće biti registrovan na način na koji se registruje za ostale putnike - objašnjava on.

Dodaje da se time praktično omogućava vozačima da duže obavljaju posao u međunarodnom transportu bez administrativnih prepreka koje bi u suprotnom nastale primenom novog sistema.

Hrvatska već uvela ovu mogućnost

Kako ističe Alimpić, Hrvatska je prva država koja je ovu mogućnost već ugradila u svoje zakonodavstvo.

- Hrvatska je već omogućila ovakav model kroz svoje propise. Očekujemo da će uskoro početi i njegova puna primena - navodi Alimpić.

Na nedavnom sastanku ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije sa italijanskim ministrom saobraćaja jedna od glavnih tema bila je upravo mogućnost da Italija usvoji isti model.

- Od italijanske strane zatraženo je da i oni izdaju vizu D profesionalnim vozačima. Njihovo zakonodavstvo omogućava da se takva odluka donese relativno brzo, bez dugotrajne skupštinske procedure, i dobili smo uveravanja da će pomoći da se to realizuje - kaže Alimpić.

Veliko olakšanje za domaće prevoznike

Ukoliko Italija uvede ovu vrstu vize, srpski profesionalni vozači koji je budu posedovali mogli bi znatno jednostavnije da obavljaju međunarodni transport kroz više država Evropske unije.

- Vozač koji dobije vizu D u Italiji mogao bi sa njom da ulazi preko Slovenije, Hrvatske ili Mađarske, a da pritom ne bude evidentiran kroz novi EES sistem. To bi značajno olakšalo organizaciju međunarodnog transporta i rad naših prevoznika - objašnjava Alimpić.

Iako još nije poznato kada bi sistem mogao da zaživi u praksi, u Ministarstvu očekuju da bi njegova primena mogla da usledi u dogledno vreme.

- Ne možemo da kažemo tačan datum, ali očekujemo da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti - zaključio je Alimpić.

Za domaće transportne kompanije, koje se već godinama suočavaju sa manjkom profesionalnih vozača i administrativnim ograničenjima prilikom rada u državama Evropske unije, ovakav model mogao bi da predstavlja jedno od najznačajnijih olakšanja u poslednjih nekoliko godina.