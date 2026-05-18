Vozači kamiona sa Zapadnog Balkana, među kojima najviše ima srpskih državljana, uskoro bi mogli lakše da ulaze u EU preko Hrvatske. U Hrvatskom saboru je pre neki dan usvojen zakon o strancima, kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, tj. iz Srbije, BiH i Severne Makedonije koji prolaze pakao poslednjih meseci, nakon uvođenje EES sistema na prostoru šengenske zone.

Kako će to izgledati u praksi

Međutim, kako za Biznis Kurir objašnjava Srđan Tošić, v. d. predsednika Udruženja vozača kamiona 381, ovo ne menja mnogo tešku situaciju za profesionalne vozače u međunarodnom transportu sa Zapadnog Balkana.

- Hrvatska je svoj deo dogovora ispunila i ispali su maksimalno korektni, jer su želeli da izađu u susret vozačima. Problem je što Evropska komisija tu vizu neće priznati, tj. ne na način da mi imamo neograničeni boravak u šengenskoj zoni. U praksi to izgleda ovako - vozač koji dobije tu vizu moći će da uđe na teritoriju Hrvatske bez unošenja podataka u EES sistem, ali će za njega u drugim zemljama Evropske unije i dalje važiti pravilo 90/180. To praktično znači da se za nas vozače ništa bitno ne menja osim što ćemo moći lakše da uđemo u Hrvatsku - ističe Tošić.

EK ne priznaje sopstveno rešenje Tošić ističe da naredne nedelje imaju novi sastanak s radnom grupom Evropske komisije na kome će im predočiti da sva rešenja koja su predlagana u Briselu ne funkcionišu u praksi. - Upravo su nam članovi EK predlagali da nađemo bilateralno rešenje s nekom od zemalja članica EU. Evo Hrvatska je pokazala dobru volju i sad oni ne priznaju to rešenje iako su ga sami predložili - kazao je Srđan Tošić.

Prema njegovim rečima, zemlje koje hoće da broje dane i da se slepo drže pravila i dalje će imati odrešene ruke da deportuju vozače koji su prekoračili broj dana boravka u EU.

- Sa D vizom ili već kako će se zvati uđete u Hrvatsku, koja je samo tranzitna zemlja, a onda vas mogu uhapsiti i deportovati iz Nemačke, koja tu hrvatsku vizu ne priznaje. Da bi ovo imalo smisla, trebalo bi još zemalja EU da uvede i prizna ovakvu vizu kako bismo mi vozači mogli neometano da radimo svoj posao - dodao je on.

Najviše problema u Nemačkoj

Prema Tošićevim rečima, srpski vozači najviše problema imaju u Nemačkoj, Austriji i Poljskoj, odakle ih najčešće deportuju i proteruju.

- Kada je 10. aprila počela puna primena EES sistema ,nama su anulirani prethodni dani na ulaznim granicama u EU. Sad kad dođete na granicu i slikate se, nama piše preostali broj dana u šengenskoj zoni, s tim što je to samo implementacija sistema. To ne znači da vas policajac koji hoće revnosno da radi svoj posao neće privesti i deportovati u Srbiju. Imamo četiri slučaja u poslednjih 20 dana u Nemačkoj gde su naši vozači deportovani uz zabranu ulaska u zemlju na određeno vreme - istakao je Tošić.

Procedura za D vizu - Kakva će biti procedura za hrvatsku D vizu, zasad ne znamo. Do sada je ovu vizu mogao da dobije neko ko ima regulisano mesto boravka u toj zemlji i zbog toga su menjali zakon. D viza je dugoročna viza koja podrazumeva da ste vi tamo prijavljeni, zaposleni, da imate regulisan boravak... Hrvatska je promenila okolnosti za profesionalne vozače, ali mi još ne znamo šta će to tačno podrazumevati i kako će to izgledati kad se implementira - rekao je Tošić. Inače, izmene hrvatskog zakona o strancima ne ukidaju automatski evropsko pravilo 90/180 na nivou celog šengenskog prostora, već to znači da Hrvatska može regulisati boravak i rad samo na svojoj teritoriji.

Prema njegovom mišljenju, jedino rešenje je da Evropska komisija donese izuzeće za vozače u međunarodnom transportu koje će označiti kao posebnu kategoriju radnika za koju ne važi pravilo 90/180.

- Drugo rešenje je da Evropska komisija donese akt kojim će sve zemlje priznati D vizu koju je izdala neka od članica EU. Apsurdno je da vam jedna članica, recimo Hrvatska, izda vizu, a Nemačka vam zabranjuje boravak iako vi na njenoj teritoriji nemate, recimo, ni pet dana boravka od predviđenih 90 dana u EU. Praktično nas Nemci kažnjavaju za dane provedene u drugim zemljama EU i ne priznaju vizu koju vam je dala Hrvatska ili Mađarska - zaključio je Srđan Tošić iz Udruženja vozača.

Podsećamo, primenom EES sistema (Entry/Exit System) na granicama EU vozači kamiona sa Zapadnog Balkana praktično se tretiraju kao turisti i dozvoljen im je boravak od 90 dana u periodu od 180 dana u toku godine na prostoru šengenske zone. Ukoliko prekorače ovaj period, mogu biti uhapšeni, novčano kažnjeni i deportovani uz zabranu ulaska u EU, čime im je onemogućeno da obavljaju posao vozača u međunarodnom transportu.