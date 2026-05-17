Svetska potrošnja vina dostigla je najniži nivo u poslednjih gotovo sedam decenija, pokazuju najnoviji podaci Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV).

Prema izveštaju za 2025. godinu, globalna potrošnja pala je na oko 208 miliona hektolitara, što predstavlja najniži zabeleženi nivo od 1957. godine.

Najveća svetska tržišta vina, uključujući Sjedinjene Američke Države, Francusku i Italiju, beleže pad potrošnje.

U SAD-u je potrošnja smanjena za više od 4%, dok Kina ima jedan od najvećih padova na svetu - čak 13 % u odnosu na prethodnu godinu.

Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za slabljenje globalne potražnje za vinom.

Među njima su promena životnih navika mlađih generacija, rast troškova života i inflacija, ali i sve izraženiji zdravstveni trendovi koji podstiču smanjenu konzumaciju alkohola.

Dodatni pritisak na vinsku industriju stvaraju klimatske promene i poremećaji u međunarodnoj trgovini, što utiče i na proizvodnju i na distribuciju vina širom sveta.

Ipak, pojedina tržišta beleže pozitivan trend. Portugalija i Brazil izdvajaju se kao retki primeri rasta potrošnje vina, pri čemu je Brazil ostvario rast od čak 41,9 % u odnosu na prethodnu godinu.

Analitičari upozoravaju da bi se vinska industrija u narednim godinama mogla suočiti sa dodatnim izazovima ukoliko se nastavi pad interesa među mlađim potrošačima i promjena navika kada je reč o konzumaciji alkohola.

Biznis Kurir/Klix.ba

