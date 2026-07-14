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Cena nafte Brent danas je premašila 86 dolara po barelu nakon novog zaoštravanja odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Istovremeno, većina evropskih i američkih berzanskih indeksa beleži pad, dok investitori iščekuju podatke o junskoj inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i poslovne rezultate najvećih američkih banaka, među kojima su Džej Pi Morgan Čejs, Sitigrupa, Banka Amerike i Vels Fargo.

Prema podacima sa berze od 9.30 časova, cena američke sirove nafte WTI porasla je za 3,38 odsto i dostigla 80,791 dolar po barelu. Istovremeno, nafta Brent poskupela je za 3,49 odsto, na 86,235 dolara po barelu.

Na evropskim tržištima kapitala preovladava negativan trend. Nemački DAX oslabio je za 0,35 odsto, francuski CAC 40 za 0,62 odsto, a britanski FTSE 100 za 0,21 odsto. Za razliku od njih, moskovski indeks MOEX zabeležio je rast od 1,13 odsto.

Dodatnu neizvesnost na svetskom tržištu nafte izazvala je izjava američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države uvesti taksu od 20 odsto na tankere koji prolaze kroz Ormuski moreuz. On je istakao da će taj pomorski prolaz biti otvoren "sa ili bez Irana", preneo je Blumberg.

Na valutnom tržištu Foreks vrednost evra danas iznosi 1,13879 dolara.

Na tržištu plemenitih metala zlato je poskupelo na 4.026,36 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice pala na 6,3363 dolara po bušelu, pri čemu jedan bušel iznosi 27,216 kilograma.

Na Volstritu su u ponedeljak svi vodeći berzanski indeksi završili trgovanje u minusu. Indeks Dau Džons pao je za 0,26 odsto, na 52.498,64 poena, S&P 500 izgubio je 0,79 odsto i spustio se na 7.515,34 poena, dok je Nasdak zabeležio pad od 1,55 odsto, na 25.873,18 poena.

U sredu će svoje kvartalne rezultate predstaviti Goldman Saks, Morgan Stenli i Blek rok, dok će u Evropi finansijske izveštaje objaviti holandski proizvođač mašina za najnaprednije čipove ASML.

Dan kasnije očekuje se objavljivanje podataka o prometu u maloprodaji i industrijskoj proizvodnji u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i nedeljnog broja novih zahteva za pomoć nezaposlenima. Istog dana svoje poslovne rezultate predstaviće i kompanije Netfliks i TSMC.

U petak će biti objavljeni konačni podaci o junskoj inflaciji u evrozoni, koji bi mogli da utiču na očekivanja tržišta u vezi sa narednim potezima Evropske centralne banke.