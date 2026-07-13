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Cena nafte Brent danas je skočila za više od tri odsto i približila se nivou od 79 dolara po barelu zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Istovremeno, evropske berze beleže mešovite rezultate, dok investitori iščekuju ključnu sedmicu u kojoj će biti objavljeni kvartalni finansijski izveštaji najvećih američkih banaka, kao i podaci o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema berzanskim podacima od 9.30 časova, cena sirove nafte WTI porasla je za 3,72 odsto i dostigla 74,058 dolara po barelu, dok je Brent zabeležio rast od 3,79 odsto, na 78,846 dolara po barelu.

Na evropskim tržištima akcija zabeležena su različita kretanja. Nemački DAX oslabio je za 0,19 odsto, francuski CAC 40 za 0,23 odsto, dok je britanski FTSE 100 ojačao za 0,11 odsto, a moskovski MOEX za 1,12 odsto.

Sjedinjene Američke Države su u nedelju ponovo napale Iran, a vlasti u Teheranu su saopštile da će Ormuski moreuz biti zatvoren "do daljeg", iako je Centralna komanda SAD odbacila tu tvrdnju, preneo je CNBC.

Na valutnom tržištu Foreks vrednost evra prema dolaru danas iznosi 1,14091 dolar.

Cena zlata pala je na 4.058,91 dolar za trojsku uncu, dok je cena pšenice smanjena na 6,3003 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Utorak će biti posebno značajan za američka finansijska tržišta, pošto se tada očekuje objavljivanje podataka o junskoj inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i kvartalnih rezultata najvećih američkih banaka Džej Pi Morgan Čejs, Sitigrupe, Banke Amerike i banke Vels Fargo.

Dan kasnije, u sredu, svoje poslovne rezultate predstaviće Goldman Saks, Morgan Stenli i Blek rok, dok će u Evropi izveštaj objaviti holandski proizvođač mašina za najnaprednije čipove ASML.

U četvrtak se očekuje objavljivanje podataka o prometu u maloprodaji i industrijskoj proizvodnji u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i nedeljnog broja zahteva za pomoć nezaposlenima. Istog dana biće predstavljeni i kvartalni rezultati kompanija kao što su Netfliks i TSMC.

U petak će biti objavljeni konačni podaci o junskoj inflaciji u evrozoni, koji bi mogli da utiču na očekivanja u vezi sa narednim potezima Evropske centralne banke.