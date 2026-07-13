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Ptičji izmet na tek opranom automobilu nije retkost. Iako deluje kao bezazlena neprijatnost, može ozbiljno da ošteti lak ako se ne ukloni na vreme, a popravka takvih oštećenja često nije jeftina.Iako je razumljivo da vozači žele odmah da ga uklone, stručno upozorenje glasi da panično struganje ili brisanje papirnim ubrusom može napraviti više štete nego koristi.

Rešenje za uklanjanje čak i osušenih naslaga ne zahteva skupa hemijska sredstva, već samo dva sastojka koja većina ima kod kuće - toplu vodu i sodu bikarbonu.

Zašto je ptičji izmet opasan?

Ptičji izmet sadrži mokraćnu kiselinu, zbog čega je veoma kiseo i korozivan. Sa pH vrednošću od oko tri do četiri može brzo da nagrize zaštitni sloj laka, a zatim i samu boju vozila.

Proces propadanja dodatno ubrzavaju sunce i visoke temperature. Kada se lak zagreje, postaje porozniji, pa kiselina lakše prodire u dublje slojeve. Posledice mogu biti matirane fleke koje se ne mogu ispolirati, promena boje, pa čak i ljuštenje i pucanje laka.

Najveća greška koju vozači prave jeste pokušaj da osušen izmet uklone na suvo. Ptičji izmet često sadrži sitna zrnca peska, šljunka ili ostatke semenki koji pri trljanju deluju poput finog brusnog papira i ostavljaju ogrebotine na laku.

Kako bezbedno ukloniti fleku

Za bezbedno uklanjanje dovoljne su topla voda i soda bikarbona.

U bocu sa raspršivačem sipajte oko litar tople vode i dodajte četiri kašike sode bikarbone. Dobro promućkajte kako bi se soda potpuno rastvorila. Po želji možete dodati i kap deterdženta za sudove kako bi se rastvor bolje zadržao na površini.

Dobijenu mešavinu obilno naprskajte direktno na osušeni ptičji izmet i ostavite da deluje oko deset minuta. Soda bikarbona će neutralisati kiselinu i omekšati naslage.

Nakon toga mrlju nežno obrišite čistom krpom od mikrofibera natopljenom toplom vodom, bez jakog pritiskanja i trljanja. Ako mrlja ne nestane iz prvog pokušaja, postupak ponovite umesto da primenjujete silu. Ostatke možete isprati i blagim mlazom vode, a zatim površinu osušiti čistom stranom krpe.

Prevencija je najbolja zaštita

Najbolji način da zaštitite lak jeste redovno voskiranje automobila, jer vosak stvara zaštitni sloj koji usporava delovanje kiseline i olakšava uklanjanje nečistoća.

Takođe, savetuje se izbegavanje parkiranja ispod drveća, stubova javne rasvete i dalekovoda, gde se ptice najčešće zadržavaju.

Ako primetite svež ptičji izmet, uklonite ga što pre vlažnom krpom, pre nego što se osuši. Brza reakcija može sprečiti trajna oštećenja i sačuvati izgled i vrednost automobila.