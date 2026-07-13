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Letnja sniženja su u punom jeku, a potraga za savršenom haljinom za odmor nikad ne prestaje. Dok jedni sanjaju o dizajnerskim komadima koji će izgledati kao da su stigli direktno sa mediteranske modne piste, drugi znaju da se pravi letnji hitovi ponekad kriju tamo gde ih najmanje očekujemo - među policama pristupačnih brendova.

Pronašli smo tri haljine koje izgledaju kao mnogo skuplji modeli, a najbolji deo priče je što nijedna ne košta više od 10 evra.

Prvi model odmah priziva atmosferu juga Italije. Haljina sa printom pomorandži ima pravi "Sicilija vajb“ - ona je od onih komada koje zamišljamo uz velike naočare za sunce, pletenu torbu i sandale, dok se šetamo uskim uličicama nekog primorskog gradića. Voćni motivi su večni letnji klasik, a upravo ovakvi detalji daju jednostavnoj haljini efekat posebnog komada.

Druga haljina je oličenje mediteranskog minimalizma. Bela haljina na preklop izgleda kao da je napravljena za palubu jahte, večeru uz obalu ili šetnju pored mora. Elegantna, lepršava i bezvremenska, ona je jedan od onih modela koji se lako kombinuju i koje ćete iznova nositi svakog leta.

Treći izbor prati jedan od najvećih trendova sezone - puter žutu boju. Ova nežna nijansa već je osvojila modne piste i garderobe ljubitelja mode, a posebno lepo dolazi do izražaja uz preplanuli ten. Haljina u ovoj boji daje koži topliji izgled i odmah donosi onu letnju, bezbrižnu energiju.

Iako su sve tri haljine cenovno veoma pristupačne, njihov izgled dokazuje da dobar letnji stil ne mora da zahteva veliki budžet. Nekada je dovoljno pronaći pravi kroj, zanimljiv print ili boju koja izgleda kao da je stvorena za sunce.