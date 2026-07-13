Slušaj vest

Srpske banje godinama unazad zauzimaju posebno mesto kao omiljena destinacija starijih sugrađana, a sve više privlače i mlađe posetioce koji u njima pronalaze savršen spoj prirode i sadržaja namenjenih odmoru i rekreaciji. Od šetnji uređenim parkovima i uživanja u termalnim bazenima do različitih sportsko-rekreativnih aktivnosti, banje pružaju oporavak telu i duši.

Veliki broj banja i hotelskih kompleksa tokom cele godine nudi različite pogodnosti i pristupačne cene. Jedna od najvećih pogodnosti za seniore jeste mogućnost plaćanja na rate, što penzionerima pruža priliku da obezbede oporavak bez prevelikog finansijskog opterećenja.

Kako organizovati putovanje?

Pojedine turističke agencije nude razne pogodnosti za najstarije putnike. U ponudi su jednodnevni i višednevni izleti u Srbiji, planinski odmori i putovanja u evropske gradove.

Ukoliko odmor organizujete samostalno, preporučeno je da kontaktirate sa izabranom banjom kako biste se dogovorili o svim detaljima. Tokom prijave na recepciji, uz ličnu kartu treba priložiti i poslednji ček od penzije.

Banje gde penzioneri s juga mogu da borave besplatno Foto: Shutterstock, Youtube/Expirience Serbija

Banje sa najpristupačnijim cenama

Kada je reč o cenama, ponuda je izuzetno raznovrsna i prilagođena različitim budžetima. Među najpovoljnijim opcijama izdvaja se Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novom Pazaru, gde bolesnički dan košta 4.300 dinara u Starom bloku i 4.600 dinara u Novom bloku za pokretne pacijente, dok za nepokretne iznosi 5.000 dinara. Veoma pristupačna je i Specijalna bolnica Gamzigrad u Gamzigradskoj Banji sa cenom od 4.600 dinara, gde korisnici Penzionerske kartice imaju 10 odsto popusta na pojedine usluge. U Ivanjici cene kreću od 4.950 dinara za gotovinsko plaćanje, a odloženo plaćanje iznosi 5.450 ili 6.050 dinara, uz mogućnost otplate na šest rata.

Ponude u cenovnom rangu do 6.000 dinara

U cenovnom rangu od pet do šest hiljada dinara nalazi se Specijalna bolnica Bujanovac, gde dvokrevetna soba košta 5.500, a trokrevetna 5.200 dinara, uz popust od 10 odsto za penzionere. Millennium Medical Centar u Vranjskoj Banji nudi usluge po ceni od 5.400 dinara pa naviše, uz popust od 10 odsto na Penzionersku karticu. U Specijalnoj bolnici Sokobanja cene kreću od 5.000 dinara naviše (takođe uz 10 odsto popusta sa karticom), dok Specijalna bolnica Banjica u istom mestu prilagođava cene periodu godine, od 5.100 dinara u novembru i decembru do 5.800 dinara u julu i avgustu. Banjica omogućava i plaćanje administrativnom zabranom Fonda PIO na čak osam rata. U Vrnjačkoj Banji, boravak u Starom Merkuru staje 5.450 dinara, dok je u Novom Merkuru u sezoni cena od 8.790 dinara, uz minimum sedam dana boravka.

1/7 Vidi galeriju Banje u kojima penzioneri mogu da borave o trošku PIO fonda Foto: Sasomange Printscreen, Beta/Saša Đorđević, Shutterstock

Lečilišta za budžete između 6 i 7.000 dinara

Za budžete između šest i sedam hiljada dinara, Specijalna bolnica „Junaković” u Apatinu naplaćuje od 6.350 dinara za standardni smeštaj, do 7.700 dinara u novim objektima Bloka B, a korisnicima nudi i 20 odsto popusta na pregled kardiologa. Specijalna bolnica Rusanda u Melencima ima cene od 6.300 do 7.800 dinara za pokretne pacijente i od 7.000 do 8.000 dinara za polupokretne i nepokretne. U Vrdniku (Specijalna bolnica Termal) cene se kreću od 6.520 do 8.020 dinara. Mataruška Banja (Specijalna bolnica Agens) naplaćuje 6.800 dinara za pokretne pacijente i 7.800 dinara za nepokretne i polupokretne, uz 10 odsto popusta za gotovinsko plaćanje sa Penzionerskom karticom. U Gornjoj Trepči (Atomska banja) standard paket je od 6.890 dinara, a penzionerima je omogućeno plaćanje na čak 12 meseci administrativnom zabranom.

Usluge i cene iznad 7.000 dinara

Među banjama sa cenama iznad sedam hiljada dinara izdvaja se Institut Niška Banja gde je cena 7.000 dinara u sezoni i 6.300 dinara van sezone. Specijalna bolnica u Kanjiži nudi boravak za 7.200 dinara isključivo u objektu Akvamarin, a za duže boravke odobrava popuste do 15 odsto. U Sijarinskoj Banji (Specijalna bolnica Gejzer) usluga staje 7.350 dinara, uz 10 odsto popusta za gotovinsko plaćanje. Institut za rehabilitaciju Selters u Mladenovcu nudi smeštaj po ceni od 7.600 dinara u zavisnosti od smeštaja, sa opcijom plaćanja na četiri rate čekovima ili šest rata administrativnom zabranom.

Foto: Stephen Parker / Alamy / Profimedia

Posebno tražene destinacije i ekskluzivniji smeštaj

Posebno su tražene Specijalna bolnica Prolom Banja sa letnjim cenama od 7.990 dinara, kao i Centar Lukovska banja gde se cene kreću od 7.990 dinara, pa sve do 10.690 dinara za "bolesnički ekstra" dan u hotelu Bela Jela, pri čemu oba centra odobravaju 5 odsto popusta van sezone. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača nudi usluge po cenama od 8.800 do 14.000 dinara, u zavisnosti od izabranog smeštaja.

Olakšice pri plaćanju

Važno je istaći da velika većina navedenih banjskih lečilišta omogućava plaćanje na rate, odnosno šest mesečnih rata, bilo putem administrativne zabrane ili čekovima građana, što predstavlja ključnu olakšicu za penzionerski budžet.