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Dejan Pavlović iz Mladenovca pravi je primer kako se preduzetnički duh, posvećenost radu i ljubav prema tradiciji mogu pretvoriti u uspešnu i prepoznatljivu priču. Tokom godina izgradio je bogato poslovno iskustvo i pokazao da se upornost i predanost uvek isplate.

Ipak, ono po čemu se danas posebno izdvaja jeste njegova porodična destilerija Lovačka priča, koja je iz hobija i velike strasti prema proizvodnji voćnih rakija izrasla u ozbiljan i višestruko nagrađivan poduhvat. Kroz pažljivo odabrano voće, tradicionalne metode proizvodnje i stalno usavršavanje kvaliteta, Dejan je uspeo da stvori destilate koji osvajaju priznanja i privlače pažnju ljubitelja vrhunskih rakija širom Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Edukacija kao temelj kvaliteta

Ljubav prema proizvodnji rakije kod Dejana se javila još od malih nogu. Ono što je počelo kao porodična tradicija, decenijama se nadograđivalo kroz učenje, eksperimentisanje i pažljivo osluškivanje prirode. Svestan da vrhunski kvalitet zahteva savršenu ravnotežu između starih običaja i moderne nauke, Dejan je svoje znanje krunisao i edukacijom iz ove sfere.

- Kao vrhunac dolazi položen kurs kod Ninoslava Nikićevića na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu - kaže Dejan za Biznis Kurir.

Ovaj korak je predstavljao prekretnicu koja je hobi proizvodnju usmerila ka najvišim standardima ocenjivanja.

Filozofija destilerije Lovačka priča danas počiva na strogim principima. Dejan posebno ističe strogu selekciju voća, te da u kljuk ide isključivo najkvalitetniji, zreli plod.

Kontrolisana fermentacija takođe je neizostavan deo stvaranja rakije, a proces fermentacije se odvija u strogo nadziranim uslovima radi očuvanja aromatike. Destilacija se obavlja isključivo tradicionalnim načinom destilacije na bakarnom kaznu, čime se dobija destilat vrhunske čistoće i karaktera.

- Sve uz spoj zanatskog pristupa i savremenih standarda - kaže Dejan.

1/10 Vidi galeriju Destilerija Lovačka priča: Dejan Pavlović iz Mladenovca proizvodi vrhunsku rakiju Foto: Privatna arhiva

Zvezda destilerije i inovacija svetskog kalibra

Iako destilerija sa ponosom proizvodi rakije od kajsije i dunje, apsolutni fokus i ponos Lovačke priče jeste srpsko nacionalno piće, šljivovica. Kako sam Dejan ističe, šljiva se forsira zbog njenog beskompromisnog kvaliteta, s obzirom na to da je upravo ona omiljeno piće većine istinskih poznavalaca rakije.

Kruna njihovog dosadašnjeg rada jeste šljivovica prepečenica, ocenjena zlatnom medaljom. Ovaj premium destilat predstavlja pravu umetnost kupažiranja. Sastoji se od pažljivo izbalansirane kupaže različitih sorti. Sazreva u hrastovom buretu gde dobija prepoznatljivu boju, plemenite arome i zaokružen ukus.

Pored tradicionalnih destilata, Dejanov inovativni duh iznedrio je i proizvod po kojem se Lovačka priča izdvaja, prvi osveživač daha na svetu na bazi čiste rakije. Ovaj unikatni proizvod savršen je spoj tradicionalnog pića i modernog, urbanog načina života, koji privlači ogromnu pažnju gde god da se pojavi.

Foto: Privatna arhiva

Priznanja koja potvrđuju viziju

Da spoj zanatskog pristupa i savremenih standarda daje izvanredne rezultate, svedoče i brojna priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima.

- Kvalitet naših rakija je potvrdjen brojnim priznanjima na domaćim i međunarodnim festivalima, od kojih sam najviše ponosan na veliku zlatnu medalju Novosadskog sajma, i učešće na Smotri najboljih srpskih šljivovica 2025. godine, na institutu za voćarstvo u Čačku, gde smo stali rame uz rame sa najvećim imenima rakijske scene u Srbiji - ističe Dejan.

Rakija destilerije Lovačka priča nedavno je postala dobitnik i prestižnog priznanja "Beogradski pobednik 2026", gde je Dejan nagrađen kao jedan od najistaknutijih, a činjenica da je u pitanju hobi proizvodnja posebno ga je istakla.

Cilj: Sinonim za premium kvalitet

Od posla u multinacionalnoj kompaniji, preko privatnog zanatskog biznisa, do stvaranja šampionskih destilata, Dejan Pavlović dokazuje da se posvećenošću može postići uspeh na više frontova.

Misija i vizija destilerije Lovačka priča su jasne:

- Cilj je da postanemo sinonim za vrhunske premium rakije u regionu - zaključuje Dejan.