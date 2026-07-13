Po rečima docenta dr Đorđa Vojnovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu proizvodnja kukuruza šećerca je intenzivnija u odnosu na merkantilni kukuruz, jer zahteva redovno navodnjavanje.

- U zavisnosti od tehnologije proizvodnje, ukupna ulaganja kreću se od 2.000 pa čak i do 5.000 evra po hektaru, pri čemu najveći deo troškova čini sistem za navodnjavanje, mineralna đubriva, sredstva za zaštitu bilja i berba - naveo je dr Vojnović za Dnevnik. - U povoljnim proizvodnim uslovima prinos tržišnih klipova najčešće se kreće od 10 do 20 tona po hektaru, u zavisnosti od hibrida, gustine setve i namene proizvodnje.

Najvažniji pokazatelj kvaliteta, istakao je, nije samo prinos, već i ujednačenost klipova, njihova dužina, popunjenost zrnom i sadržaj šećera.

Dr Vojnović napominje da ovogodišnja proizvodna sezona za sada se može oceniti kao povoljna.

- Visoke temperature ubrzale su razvoj biljaka, ali su istovremeno povećale potrebe za vodom, pa su proizvođači koji su imali mogućnost navodnjavanja ostvarili bolji porast i kvalitet klipova. Na parcelama bez navodnjavanja, nedostatak vlage u pojedinim fazama razvoja mogao je uticati na veličinu klipova i ispunjenost zrna. Kod kukuruza šećerca posebno je važno da se berba obavi u optimalnoj tehnološkoj zrelosti, odnosno u fazi takozvane mlečne zrelosti. U tom periodu zrno sadrži najveću količinu šećera, a klipovi imaju najbolji ukus i teksturu. Kako nakon berbe zrno brzo gubi tehnološku zrelost, potrebno ga je što pre plasirati na tržištu ili preraditi, kako bi se očuvao njegov kvalitet.