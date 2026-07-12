Slušaj vest

Kada temperature pređu trideseti podeljak, unutrašnjost automobila na suncu može postati prava buktinja, a instinktivna reakcija većine ljudi jeste da odmah po ulasku uključe hlađenje na maksimum.Ipak, takav pristup ne samo da predstavlja ogroman šok za motor i električne sisteme automobila, već direktno utiče na drastičan skok potrošnje goriva, koja u ekstremnim uslovima može porasti i za više od dvadeset procenata.

Sistem auto-klime funkcioniše po strogim zakonima termodinamike, što znači da svaki stepen niže koji zahtevate od vozila direktno povlači veću količinu snage iz motora preko pogonskog kaiša kompresora. Da bi se postigla maksimalna efikasnost i minimalan utrošak benzina ili dizela, potrebno je da promenite stare navike i primenite niz taktičkih koraka pre, tokom i na samom kraju vožnje.

Šta se dešava automobilu kada vozite na rezervi Foto: RossHelen editorial / Alamy / Profimedia

Pametan start umesto šoka za motor

Kada automobil stoji na suncu, temperatura unutar kabine brzo prelazi pedeset stepeni Celzijusa. Paljenje klime odmah po ulasku tera kompresor da radi maksimalnim kapacitetom, što dramatično podiže trenutnu potrošnju goriva. Mnogo je efikasnije širom da otvorite sva vrata na minut pre kretanja kako bi vreo vazduh prirodno izašao. Tokom prvih nekoliko stotina metara vožnje ostavite prozore otvorene da strujanje vazduha obavi najteži deo posla, pa tek onda uključite rashladni sistem.

Magija kruženja vazduha u kabini

Nakon što zatvorite prozore i pokrenete klimu, ključno je aktivirati funkciju recirkulacije vazduha. Kada je ova opcija isključena, automobil neprekidno uvlači vreo vazduh spolja i troši ogromnu energiju da ga rashladi. Uključivanjem recirkulacije sistem koristi vazduh koji je već delimično ohlađen unutar kabine. Na taj način kompresor radi znatno kraće i sa manje napora, što se direktno odražava na manji račun za gorivo.

Greške koje mnogi vozači prave pri paljenju klime u autu Foto: Shutterstock

Brzina vozila diktira strategiju hlađenja

Potrošnja goriva direktno zavisi od odluke da li ćete otvoriti prozor ili upaliti klimu, a granica se menja u zavisnosti od brzine kretanja. Tokom spore gradske vožnje do pedeset kilometara na sat, aerodinamični otpor vozila je zanemarljiv, pa je otvaranje prozora daleko ekonomičnije rešenje od klime. Situacija se potpuno preokreće na auto-putu gde otvoreni prozori stvaraju efekat padobrana i koče vozilo. Pri većim brzinama aerodinamički otpor troši više goriva nego što je potrebno za rad klima-uređaja, pa prozore obavezno treba zatvoriti.

Umerenost u izboru željene temperature

Postavljanje termostata na ekstremno niske vrednosti poput osamnaest stepeni stvara ogroman pritisak na motor automobila. Kompresor tada radi bez ikakve pauze, što konstantno crpi snagu motora i povećava potrošnju. Stručnjaci preporučuju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature nikada ne prelazi sedam stepeni Celzijusa. Ako je napolju preko trideset stepeni, unutrašnjih dvadeset i šest obezbediće sasvim dovoljno svežine, a motor će raditi u ekonomičnom režimu.

Foto: Think

Prohodnost sistema kao garant uštede

Mnogi vozači zanemaruju uticaj čistoće filtera kabine na ukupnu potrošnju goriva tokom letnje sezone. Kada se ovaj filter zapuši prašinom i lišćem, protok vazduha kroz ventilacione otvore postaje drastično slabiji. Vozači tada podsvesno pojačavaju ventilator na maksimum i smanjuju temperaturu misleći da klima gubi snagu. Redovnom zamenom ovog filtera omogućavate sistemu da brzo i bez otpora rashladi prostor, čuvajući tako gorivo u rezervoaru.

Isključivanje sistema tik pred cilj

Poslednji trik za ekonomičnu vožnju primenjuje se svega nekoliko minuta pre nego što stignete na planiranu destinaciju. Isključivanjem dugmeta za hlađenje, dok ventilator ostaje da duva, motor se oslobađa opterećenja na samom kraju putovanja. Preostali vazduh u sistemu biće dovoljno hladan da održi prijatnost do samog parkiranja. Ova navika ne samo da štedi preostale kapi goriva, već i isušuje vlagu iz sistema čime se sprečava pojava neprijatnih mirisa.