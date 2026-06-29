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Beogradska arhitektonska scena poslednjih godina prolazi kroz svoju najintenzivniju transformaciju, ali se u srcu Novog Beograda, u Bloku 20, postavlja standard koji nadilazi sve do sada viđeno. Dok kule kompleksa Delta District polako dostižu svoju punu visinu, pažnja javnosti i budućih vlasnika seli se unutar zidova, tamo gde se luksuz više ne meri samo kvadratima, već potpisima najprestižnijih svetskih brendova.

Prvi put u regionu, srpska prestonica dobija apartmane sa potpisom InterContinentala. U njima luksuz nije opciona stavka, već element svakog kutka. Osnovna filozofija koja stoji iza unutrašnjeg uređenja je tihi luksuz.

U pitanju je dizajn koji svoju vrednost pokazuje kroz teksturu materijala, preciznost spojeva i besprekornu funkcionalnost. Vlasnici ovih apartmana ne kupuju prostor koji tek treba da osmisle. Oni dobijaju gotov, pažljivo projektovan životni ambijent u koji je dovoljno uneti samo lične stvari.

Enterijer potpisuju vodeća svetska imena, a svaki detalj je biran sa idejom da se postigne estetska dugovečnost. Cilj je bio stvoriti prostor koji će i za deceniju izgledati jednako moderno i relevantno kao i onog dana kada se vlasnici prvi put usele, što je planirano za sredinu 2027. godine.

Možda se nigde drugde beskompromisni kvalitet ne vidi bolje nego u kuhinjama ovih apartmana. One su srce doma, gde se italijanska estetika susreće sa nemačkim inženjeringom. Kuhinjske elemente potpisuje čuvena Veneta Cucine, brend koji je decenijama sinonim za vrhunsku izradu i inovativni dizajn.

1/12 Vidi galeriju Delta Distrikt Foto: Promo





Međutim, prava vest za ljubitelje tehnologije i vrhunskog kulinarstva je prisustvo brenda Gaggenau. Ovi aparati su remek-dela tehnologije koja se koriste u najboljim restoranima sveta. Integrisani u enterijer apartmana sa potpisom InterContinentala, vlasnicima pružaju iskustvo profesionalne pripreme hrane. Ovakav nivo opremljenosti standard je koji se retko sreće čak i u najskupljim svetskim rezidencijalnim projektima.

„Nevidljiva tehnologija“ je možda najbolji opis pametnih sistema unutar kompleksa Delta District. U saradnji sa brendom Moorgen, implementirana je tehnologija koja se neprimetno stapa sa enterijerom.

Za vlasnike to znači potpunu kontrolu nad ambijentom bez gomile vidljivih kablova ili komplikovanih panela. Osvetljenje, grejanje, hlađenje i sigurnosni sistemi kontrolišu se putem elegantnih, dizajnerski svedenih rešenja koja više liče na dekorativne elemente nego na tehnološke uređaje.

To je suština modernog luksuza, tehnologija koja vam služi, a da pritom ne narušava mir i estetiku vašeg životnog prostora.

Svaki korak u apartmanima otkriva novi nivo kvaliteta. Podovi su obloženi premium italijanskim materijalima i Ideal Legno drvetom, koji pružaju toplinu i prirodan osećaj pod nogama. Kupatila su projektovana kao privatne SPA oaze, opremljena Gessi sanitarijama i Florim keramikom vrhunske klase.

Posebna pažnja posvećena je zvučnoj i termičkoj izolaciji, što je ključno za život u dinamičnom poslovnom centru kakav je Novi Beograd. Zahvaljujući Schüco profilima i staklenoj fasadi najviše klase, unutar apartmana vlada potpuna tišina, dok se kroz prozore pruža panoramski pogled na grad koji oduzima dah.

Osim očiglednog estetskog užitka, opremanje ovakvim brendovima ima i vrlo jasnu ekonomsku logiku. Apartmani sa potpisom InterContinentala nose stabilnu i rastuću vrednost na globalnom tržištu nekretnina. Kombinacija poverenja u Delta Holding i prestiža brenda InterContinental daje vlasnicima sigurnost kakva se retko nalazi.

„Delta District gradimo temeljno, bez kompromisa i bez prečica. Hotel se otvara u decembru ove godine, a već sredinom sledeće godine vlasnici rezidencijalnog dela se useljavaju. Njima je važno što postaju deo jednog sistema koji na globalnom nivou raste iz godine u godinu“, naglašava Angelina Nekić, potpredsednica Delta Holdinga i CEO Delta Real Estate.

Ono što ovaj enterijer čini funkcionalno superiornim je i njegova povezanost sa uslugama hotela. Vlasnici apartmana nisu prepušteni sami sebi kada je u pitanju održavanje ovog luksuznog prostora. Kroz direktnu „toplu vezu“, na raspolaganju im je profesionalno održavanje, concierge servis 24/7 i room-service koji donosi fine-dining iskustvo direktno za njihov trpezarijski sto od Veneta Cucine.

Time Delta District rešava najveći problem modernog čoveka - manjak vremena. Ovde je sve podređeno tome da vlasnici mogu da uživaju u plodovima svog uspeha, bez brige o tehničkim detaljima svakodnevice.

Blok 20 više sada je mesto gde nastaje nova definicija prestiža. Uz walk-in plakare, dizajnersku rasvetu, pametnu tehnologiju i kuhinje koje bi poželeli najbolji svetski kuvari, ovi apartmani postavljaju lestvicu toliko visoko da će godinama ostati nedostižna referentna tačka.

Beograd je dugo čekao na adresu koja bez zadrške može da stane uz rame sa svetskim metropolama. Sa apartmanima sa potpisom InterContinentala, ta adresa je konačno dobila svoje ime i vizuelni identitet koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Delta District - Lična karta projekta Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - prestižna zona u blizini Sava Centra. Koncept: Prve rezidencije sa potpisom InterContinentala u regionu. Servisi: 24/7 concierge, room-service, profesionalno održavanje doma. Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, Wellness & SPA, teretana, lounge za rezidente. Privatnost: Zatvoren blok sa sopstvenim dvorištem i igraonicom za decu. Dinamika: Otvaranje hotela u decembru 2026, useljenje vlasnika apartmana sredinom 2027. godine.