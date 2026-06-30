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S obzirom na to da se Ruben bavi internet marketingom i izradom veb-sajtova, bilo mu je važno samo da novo mesto gde će on i njegova porodica živeti ima dobru internet vezu.

- Počeli smo da razmatramo različite mogućnosti i, koliko god to zvučalo neobično, nuklearni bunker je bio verovatno najmanje neobična od svih naših ideja. Razmišljali smo o životu na brodu, na ostrvu ili čak u podmornici. Tada smo otkrili da su neki ljudi bivše komunikacione bunkere prenamenili i renovirali u porodične domove - govori Romero.

Bunker su platili manje od trenutne prosečne cene porodične kuće u SAD-u, koja se kreće između 330.000 i 370.000 dolara. Uz značajan avans i direktno finansiranje od strane prodavca, uspeli su da ga kupe u junu 2020. godine i od tada žive u njemu.

Raspored i specifikacije bunkera

Bunker se sastoji od četiri velike prostorije, svaka sa plafonom visokim 5 metara. Struktura objekta izgleda ovako:

Prva prostorija: Izvorno je služila kao kancelarija i u nju se ulazi na samom početku.

Druga prostorija: Nekada namenjena za telekomunikacionu opremu.

Najveća prostorija: Prostire se na približno 158 kvadratnih metara, a ranije je služila za baterijske sisteme.

Manja prostorija (u zadnjem delu): Do nje se stiže kružnim prolazom.

Dodatni prostori: Galerija, prostorija sa pumpama i manja prostorija za ventilacioni sistem.

Bunker je potpuno zaštićen od elektromagnetnog impulsa (EMP) zahvaljujući bakarnoj mreži. Glavni ulaz osiguravaju protiveksplozivna vrata teška 1.360 kilograma, zadnji ulaz štite vrata od 900 kilograma, a postoji i izlaz za slučaj nužde koji vodi do površine.

Izazovi renoviranja i uvođenja infrastrukture

Zahvaljujući optičkom kablu koji je prolazio blizu bunkera, odmah su obezbedili brzu internet vezu. Međutim, dovođenje vode bio je pravi izazov, pa su u početku vodu donosili u kantama sa spoljnog hidranta i koristili kompostne toalete. Danas, na sreću, imaju funkcionalan toalet i tekuću vodu.

Foto: Printscreen YouTube

- Kada istovremeno živite u prostoru koji renovirate, a koji uopšte nije bio projektovan kao dom, neizbežni su brojni kompromisi. Trenutno smo u fazi uklanjanja stare opreme i metalnih konstrukcija sa plafona, ali pritom pazimo da ne narušimo izvornu čvrstinu građevine. Postoje stvari koje su nam potrebne odmah kako bi prostor bio funkcionalan, dok će druge doći na red kasnije - objašnjava Ruben.

Najviše posla do sada su obavili u najvećoj prostoriji. Uklonili su metalnu konstrukciju sa plafona, postavili rasvetu i tu preselili sve svoje stvari. U poslednje vreme ugrađuju i sistem ventilacije sa povratom toplote (ERV), koji omogućava stalnu izmenu vazduha uz minimalan gubitak toplotne energije. U najvećoj prostoriji je smeštena i privremena kuhinja, opremljena osnovnim aparatima (indukciona ploča, mikrotalasna pećnica, friteza na vruć vazduh), dok su ormarići iskorišćeni kao kuhinjsko ostrvo. Sledeća faza je uređenje kupatila, a zatim i izrada prave kuhinje.

Reakcije dece na novi dom

Porodica je trenutni prostor rasporedila u skladu sa mogućnostima:

Ruben i supruga spavaju u sobi uređenoj na galeriji.

Sin spava u najmanjoj prostoriji.

Dve ćerke dele najveću prostoriju – jedna spava u šatoru, a druga na krevetu na sprat.

- Naša deca su prilagodljiva i opuštena, što ovakav projekat čini znatno lakšim. Ljudi nas često pitaju šta deca misle o preseljenju pod zemlju, ali cela ova priča traje već sedam do devet godina, pa su bili sasvim mali kada smo prvi put počeli da razgovaramo o toj ideji. Bili su potpuno oduševljeni - rekao je Romero za časopis Njuzvik.

Kada budu definitivno uređivali spavaće sobe u manjim prostorijama, planiraju da iskoriste plafone visoke pet metara kako bi izgradili dodatne galerijske etaže.