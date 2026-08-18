RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda za kosu te o hitnom povlačenju istog sa tržišta usled rizika od strujnog udara.

Kako se navodi u obaveštenju dostupni metalni delovi, poput četke i pojedinih unutrašnjih komponenata, nisu adekvatno izolovani, a razmak između njih i delova pod naponom je premali. Zbog toga napojni kabl može doći u dodir sa vrućim metalnim površinama i izložiti delove pod naponom direktno korisniku, što stvara rizik od strujnog udara. Pored toga, određeni plastični elementi uređaja, kao što je drška aparata, mogu se pregrejati tokom rada i izazvati požar.