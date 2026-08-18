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RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda za kosu te o hitnom povlačenju istog sa tržišta usled rizika od strujnog udara.

Kako se navodi u obaveštenju dostupni metalni delovi, poput četke i pojedinih unutrašnjih komponenata, nisu adekvatno izolovani, a razmak između njih i delova pod naponom je premali. Zbog toga napojni kabl može doći u dodir sa vrućim metalnim površinama i izložiti delove pod naponom direktno korisniku, što stvara rizik od strujnog udara. Pored toga, određeni plastični elementi uređaja, kao što je drška aparata, mogu se pregrejati tokom rada i izazvati požar.

Podaci o proizvodu

Kategorija proizvoda: Električni aparati i oprema

Proizvod: Aparat za uvijanje kose (stajler / figaro)

Naziv: Četka za uvijanje kose

Marka/Brend: Wenzhou Sili Electronic Technology Co., LTD*

Tip/broj modela: SL-116

Zemlja porekla: Narodna Republika Kina

Vrsta rizika: Strujni udar

Onlajn trgovac: TikTok, Amazon

Biznis Kurir/Espreso

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