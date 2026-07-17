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Državni inspektorat Republike Hrvatske je u utorak prijavio povlačenje proizvoda koji se prodaje u Lesninim prodavnicama, zbog prisustva povećane količine neorganskog arsena, koji može predstavljati zdravstveni rizik ako se koristi duže vreme.

U pitanju je tiganj od livenog gvožđa Napoleon sa odvojivom drškom i podmetačem Wolf Steel, šifra proizvoda 8709023901, EAN kod 629162560032 i šifra proizvoda 56003.

Prema Državnom inspektoratu, tokom kontrole kvaliteta utvrđeno je da proizvod sadrži povećanu koncentraciju neorganskog arsena.

Stoga se kupcima savetuje da odmah prestanu sa upotrebom proizvoda, jer dugotrajna upotreba može predstavljati zdravstveni rizik.

Lesnina H d.o.o. je pozvala kupce da vrate proizvod u Lesninu poslovnicu gde je kupljen ili na adresu dobavljača Aliansa d.o.o., Gotovlje 31, 3310 Žalec.

Nije potrebno predstaviti račun. Prodavnica će preuzeti proizvod i proslediti podatke o kupcu dobavljaču, koji će potom direktno vratiti novac kupcu.

Kompanija se izvinila zbog eventualnih neprijatnosti i rekla da bezbednost kupaca ostaje njihov prioritet.