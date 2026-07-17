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Pakovanje za godišnji odmor često podrazumeva proveru dugačkog spiska stvari od pasoša i bording karte do garderobe i kozmetike. Međutim, stručnjaci upozoravaju da putnici često zaborave da provere da li sa sobom nose predmete koji su zabranjeni u avionskom saobraćaju, zbog čega već na bezbednosnoj kontroli mogu da imaju neprijatnosti, piše Mirror.

Upozorenje se odnosi na putnike koji lete svim većim avio-kompanijama, uključujući Ryanair, Jet2, TUI, easyJet i British Airways. Iako svaka avio-kompanija ima svoja pravila o prtljagu, propisi o prevozu opasnih predmeta uređeni su međunarodnim pravilima vazdušnog saobraćaja i primenjuju se tokom bezbednosnih pregleda na aerodromima.

Među predmetima koji mogu da naprave problem nalaze se i obične, odnosno nesigurnosne šibice. Iako koštaju manje od jednog evra, njihovo nošenje u prtljagu može putnicima da pokvari početak odmora. Prema pravilima vazduhoplovne bezbednosti, takve šibice smatraju se opasnim predmetom i nije dozvoljeno unositi ih ni u ručni ni u čekirani prtljag.

Dodatne kontrole

To može predstavljati problem putnicima koji idu na kampovanje, planiraju da zapale rođendanske svećice tokom putovanja ili jednostavno zaborave da im se kutija šibica nalazi u rancu ili torbi. Ako ih službenici obezbeđenja pronađu tokom pregleda, mogu uslediti dodatne kontrole koje će produžiti prolazak kroz aerodrom.

Crna boja kofera najčešće se zagubi kao prtljag na letu Foto: Margarita Young / Alamy / Profimedia

Prema navodima britanske Uprave za civilno vazduhoplovstvo, nesigurnosne šibice zabranjene su na komercijalnim letovima jer predstavljaju rizik od požara. Ukoliko budu pronađene tokom pregleda prtljaga, mogu biti oduzete, a prtljag zadržan dok se ne obavi dodatna kontrola.

U zavisnosti od toga kada budu otkrivene, posledice mogu biti različite od detaljnog pregleda torbe na bezbednosnoj kontroli do uklanjanja čekiranog prtljaga iz aviona neposredno pre poletanja. Iako se procedure razlikuju od aerodroma do aerodroma, zabranjeni predmeti se redovno uklanjaju kako bi letovi bili u skladu sa bezbednosnim propisima.

Dozvoljen je samo jedan izuzetak

Ova pravila ne važe samo za pojedine avio-kompanije ili aerodrome, već proizlaze iz međunarodnih standarda koje su usvojile Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA). Njihovi propisi o prevozu opasnih materija doneti su kako bi se smanjio rizik od požara tokom leta.

Ipak, postoji jedan izuzetak. Britanska Uprava za civilno vazduhoplovstvo navodi da putnici mogu da nose jedno malo pakovanje sigurnosnih šibica, ali isključivo kod sebe i samo za ličnu upotrebu. One ne smeju da budu spakovane ni u ručni ni u čekirani prtljag. Sa druge strane, takozvane "strike anywhere“ šibice, kao i sve nesigurnosne šibice, potpuno su zabranjene.