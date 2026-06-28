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Prilikom prelaska državne granice, mnogi građani potcenjuju striktnost propisa verujući da se rigorozne kontrole odnose isključivo na krijumčarenje nelegalnih supstanci ili oružja. Realnost je, međutim, znatno drugačija jer carinske službe imaju zakonsko pravo i obavezu da konfiskuju širok spektar artikala – od neprijavljenog gotovog novca i skupocenog nakita, preko komercijalne i tehničke robe, pa sve do određenih vrsta hrane i lekova za ličnu upotrebu.

Uprava carina Republike Srbije kontinuirano apeluje na putnike da se pre polaska na put detaljno upoznaju sa važećim zakonskim okvirima kako bi izbegli neprijatne situacije, visoke novčane kazne, ali i trajnu zaplenu imovine. Carinski inspektori na terenu primenjuju precizne procedure i moderne metode detekcije, pa pokušaji skrivanja robe ili neprijavljivanja vrednosti iznad dozvoljenog limita najčešće rezultiraju pokretanjem prekršajnih postupaka.

Foto: Marko Karović

Finansijski limiti i sudbina neprijavljenog gotovog novca

Jedan od najčešćih i finansijski najpogubnijih prekršaja na granicama odnosi se na prenos gotovog novca. Prema striktnim domaćim i međunarodnim regulativama, unos novca u Srbiju je slobodan, ali prenos gotovine u iznosu od 10.000 evra i više (bilo u dinarima ili u bilo kojoj drugoj stranoj valuti) mora biti obavezno prijavljen carinskim organima. Ovaj limit se primenjuje po svakom pojedinačnom putniku, uključujući i maloletnu decu, što znači da se sredstva članova porodice ne mogu sabirati kako bi se opravdao jedan veći neprijavljeni iznos.

Ukoliko putnik svesno ili nesvesno propusti da prijavi sumu koja prelazi zakonski limit, carinski službenici privremeno oduzimaju sav novac iznad dozvoljenih 10.000 evra. Protiv putnika se odmah podnosi prekršajna prijava, a o konačnoj sudbini zaplenjenog novca odlučuje nadležni sud. U praksi, ukoliko putnik ne može dokazati legalno poreklo novca, sud neretko donosi odluku o trajnom oduzimanju sredstava u korist državnog budžeta, uz izricanje dodatne novčane kazne.

Foto: Viktor Kintop / Alamy / Alamy / Profimedia

Komercijalna roba i skupa tehnika pod maskom ličnog prtljaga

Definicija ličnog prtljaga obuhvata isključivo predmete nekomecijalnog karaktera koji su putniku neophodni tokom samog putovanja, kao što su odeća, obuća i osnovna sredstva za higijenu. Građani Srbije oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na robu koju unose iz inostranstva za lične potrebe i potrebe svog domaćinstva samo do vrednosti od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Sve preko tog iznosa mora se prijaviti i podleže plaćanju carine i poreza na dodatu vrednost.

Ukoliko ste u inostranstvu kupili vredniju stvar za sopstvene potrebe(poput brendirane garderobe, satova ili tehničkih uređaja) čija vrednost ne prelazi 3.000 evra, tu robu možete ocariniti na samom prelazu u takozvanom skraćenom postupku. U tom slučaju primenjuje se jedinstvena carinska stopa od 10%, a na dobijeni iznos obračunava se PDV od 20%.

Međutim, ako carinici u prtljagu otkriju neprijavljenu novu tehničku robu, parfeme ili garderobu sa etiketama čija vrednost drastično prevazilazi limit, ta roba se automatski zaplenjuje zbog pokušaja izbegavanja carinskog nadzora.

Srbi otkazuju putovanja zbog rata na Bliskom istoku Foto: Shutterstock

Rigorozna pravila za unos hrane i akciznih proizvoda

Pravila o unosu hrane životinjskog porekla na graničnim prelazima spadaju među najstrože kontrolisane oblasti, prvenstveno zbog sanitarnih razloga i sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Putnici u ličnom prtljagu mogu nositi fabrički upakovanu hranu sa deklaracijom proizvođača u razumnoj količini namenjenoj sopstvenim potrebama. Kada je reč o mesu, mesnim prerađevinama i mlečnim proizvodima, unos je ograničen na količinu do jednog kilograma, pod uslovom da ta hrana ne dolazi iz zemalja iz kojih je na snazi zabrana uvoza ili tranzita.

Sa druge strane, akcizni proizvodi poput duvana i alkoholaimaju fiksne, egzaktne kvote koje se ne smeju prekoračiti. Pri ulasku u Srbiju kopnenim putem, punoletni putnik u ličnom prtljagu sme da ima svega 50 cigareta, 25 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duvana. Kada je reč o alkoholnim pićima, limit je postavljen na 1 litar žestokog pića ili 1 litar penušavih i likerskih vina.Svaki komad preko ovih ograničenja smatra se prekršajem i podložan je trenutnoj zapleni i kažnjavanju.

Kupovina alkohola i pasoš Foto: Shutterstock

Lični nakit i dragocenosti: Obaveza prijave radi zaštite imovine

Jedna od najčešćih zabluda jeste da lični nakit koji putnik nosi na sebi ili u ručnom prtljagu ne mora da se prijavljuje. Uprava carina izričito savetuje da se sve dragocenosti prijave prilikom prelaska granice kako bi se izbegle neprijatnosti na povratku ili pri ulasku u zemlju. Ovo pravilo se podjednako odnosi na vredan zlatni nakit, skupe ručne satove, kao i na investiciono zlato u obliku pločica, poluga ili novčića.

Ukoliko carinski službenik prilikom detaljnog pregleda pronađe neprijavljene skupocene komade nakita za koje putnik nema dokaz o poreklu ili potvrdu da ih je prethodno izneo iz zemlje, oni bivaju privremeno oduzeti. Teret dokazivanja da nakit nije kupljen u inostranstvu sa namerom nelegalnog unosa pada isključivo na putnika. U suprotnom, neprijavljeni nakit se tretira kao predmet carinskog prekršaja, što može rezultirati njegovim trajnim gubitkom na javnoj aukciji koju organizuje carina.

Foto: Uprava Carina

Medicinski preparati i specifični lekovi pod lupom inspektora

Unos lekova za ličnu upotrebu dozvoljen je isključivo u količinama koje su neophodne za uobičajenu terapiju, i to za period koji ne može biti duži od 15 dana. Lekovi moraju biti u originalnim fabričkim pakovanjima, sa jasnom deklaracijom i pratećom medicinskom dokumentacijom koja potvrđuje dijagnozu i propisanu terapiju od strane lekara. Poseban oprez je neophodan ukoliko pacijent koristi lekove koji sadrže psihoaktivne supstance.

Za lekove koji se nalaze na listi psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, putnik sme da poseduje najviše jedno pakovanje koje sadrži do 30 pojedinačnih tableta bez posebnog odobrenja. Za svaku količinu koja prevazilazi ovaj limit, putnik je u obavezi da na uvid podnese zvanično mišljenje lekara specijaliste, odnosno lekarski recept koji opravdava toliku količinu preparata. Ukoliko se ovakvi lekovi pronađu bez adekvatne dokumentacije, oni se momentalno zaplenjuju, a slučaj se može tretirati i kao krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga.

Prednost tableta je to što mogu da sadrže veću količinu aktivne supstance Foto: Shutterstock

Pooštrene kaznene odredbe i pravne posledice prekršaja

Izmenama Carinskog zakona značajno su pooštrene kaznene odredbe za fizička lica koja ne poštuju carinske procedure. Za lakše prekršaje, pod uslovom da carinska vrednost robe ne prelazi iznos od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, propisane su fiksne novčane kazne u iznosu od 20.000 do 30.000 dinara za fizička lica koja ne podnesu carinsku deklaraciju za robu komercijalnog karaktera.

Za teže prekršaje, gde je vrednost robe znatno veća ili postoji jasna namera sklanjanja robe od carinskog nadzora, kazne se određuju u rasponu od jedstrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti te robe.

Pored visokih novčanih kazni, najteža nuspojava carinskog prekršaja je zaštitna mera oduzimanja robe koja je predmet prekršaja. To znači da putnik trajno gubi pravo na zaplenjene artikle. Carinska služba redovno organizuje javne prodaje i e-licitacije na kojima se trajno oduzeta roba prodaje radi namirenja državnih potraživanja.