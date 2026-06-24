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Dan na plaži uvek zvuči kao odlična ideja kada sija sunce. Međutim, kada stignete tamo, shvatite da nije baš toliko opuštajuće kao što ste zamišljali, od pokušaja da skinete pesak sa sebe do brige da li su vam lične stvari bezbedne.

Na društvenim mrežama, Fjona je otkrila da je bila na plaži sa svojim dečkom kada je on smislio neobičan trik kako da sačuvaju svoje stvari dok zajedno plivaju u moru.

Umesto da primene uobičajenu taktiku i zamole nekoga da pripazi na njihove stvari, on je odlučio da ih ponese sa sobom u more.

Fjona je napisala:

- Kada tvoj dečko previ, moraš sve svoje stvari da staviš u plastičnu kesu i poneseš ih sa sobom dok plivaš.

Na snimku se vidi kako njih dvoje uživaju u kupanju u prepunom moru. Pored para plutao je dušek za vodu, na kojem se nalazila plastična kesa sa njihovim stvarima. Snimak je ubrzo postao viralan na njenom TikTok nalogu i prikupio više od 400.000 lajkova.

Ipak, mnogi korisnici su brzo ponudili jednostavnija rešenja. Jedan korisnik je napisao:

- Naučite ga balkanskoj metodi.

Zatim je objasnio da se "balkanska metoda" sastoji u tome da stvari stavite u kesu, iskopate rupu u pesku i spustite ih unutra. Nakon toga treba lagano da ih prekrijete peskom, a preko svega stavite peškir za plažu.

Drugi korisnik se složio:

- Šta? Pa svi znaju da je najsigurnije mesto za novac, ključeve od auta i druge važne stvari ispod odeće i/ili peškira.