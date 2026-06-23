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Interesovanje gostiju je ogromno, a cene su očekivano – bezobrazno visoke.

Da letovanje ovde nije za svačiji džep, najbolje svedoči podatak da će za komplet ležaljki i suncobran na hotelskoj plaži gosti plaćati i do 240 evra dnevno, dok će najobičnije noćenje u rizortu koštati basnoslovnih 2.000 evra.

Otvoreni restorani, ali i stroga pravila na plažama

U kompleksu je već otvoreno nekoliko prestižnih restorana. Plaže su takođe otvorene, ali uz stroga pravila:

Kraljičina plaža: Od 8 do 20 časova namenjena je isključivo hotelskim gostima.

Velika miločerska plaža: Deo prostora rezervisan je za lokalno stanovništvo.

Upravo je pristup plažama ponovo izazvao nezadovoljstvo meštana, i to pre samog otvaranja rizorta.

Nastavak sukoba sa meštanima

Mesna zajednica Sveti Stefan podnela je krivičnu prijavu protiv kompanije Adriatic Properties i više državnih organa zbog, kako tvrde, ograničavanja slobode kretanja. Sporni su prolazi i šetališta koja bi, prema sudskim odlukama, trebalo da ostanu javno dostupna, a koja su ponovo ograđena tokom dana.

Upravo je taj dugogodišnji sukob oko pristupa plažama bio glavni razlog zatvaranja hotela u periodu od 2021. do 2026. godine. Nakon višegodišnjih pregovora, Vlada Crne Gore i zakupac postigli su nagodbu koja je omogućila ponovno otvaranje kompleksa. Dogovorom je definisano da Kraljičina plaža ostaje rezervisana za goste rizorta tokom dana, dok drugi delovi obale moraju biti dostupni lokalnom stanovništvu.

Uprkos nerešenim odnosima, Sveti Stefan se ponovo otvara, a svojim paprenim i bezobraznim cenama definitivno se svrstava među najskuplje destinacije na celom Mediteranu.