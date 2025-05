- Cene smo korigovali za tačno 10 odsto, ali ponuda je duplo bolja nego prošle godine. Radili smo na tome da ponuda bude bogatija da se opravda to poskupljenje - kaže Milo.

- Kada je u pitanju Ulcinjska rivijera, tu dolaze specifični gosti, mi nudimo nešto što se nudi na Istri i u Grčkoj. Smeštaj u Ulcinjskoj rivijeri je 50 evra u ovom datom trenutku, pričam za jun sa doručkom i večerom. To je korektna cena u odnosu na konkurenciju - kaže Milo.

Žgomba ističe i da je došlo do korekcija cene i to, kako oni dele - cene smeštanja i van smeštaja.

- Ukupno gledano cene delimo na cene smeštaja i van smeštaja. To se odnosi na trgovine, muzeji i ostalo. Smeštajni deo je ostao ili isti ili je korigovan za minimalnu stopu inflacije, za tri odsto. Što se tiče van pansionskog, dolazi do smanjenja cena, svako od ovih je privatni preduzetnik i isključivo on odlučuje da li će dati cenu 100, 110 ili 120 odsto - kaže Žgomba.