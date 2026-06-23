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Teritorija današnje Srbije bogata je termomineralnim izvorima koji su prepoznati i korišćeni još u dalekoj prošlosti. Niška Banja predstavlja jedan od najstarijih i najvažnijih zdravstvenih centara na ovim prostorima.

Iako se u pisanim tragovima po prvi put pominje 362. godine, poznato je da su njene termalne izvore još u 2. veku koristili stanovnici antičkih naselja Naisus i Medijana, kao i povređeni rimski legionari. Stari Rimljani su u kompleksu današnjeg banjskog parka gradili raskošne vile, bazene i veliko kupatilo kako bi se lečili lekovitom vodom. Koliko je njihova tehnika bila napredna govori i podatak da kaptaža glavnog vrela, koju su Rimljani izveli, funkcioniše i danas – više od 15 vekova kasnije!

Tokom istorije, Niška Banja je delila sudbinu Balkana. U 5. veku opustošio ju je Atila Hunski tokom Velike seobe naroda, a nakon vekova u senci, na njenim ruševinama su zidane stražare za zaštitu carigradskog druma. Ponovni procvat i istorijski zapis beleži se 1521. godine, kada je Sulejman Veličanstveni tokom svog pohoda na Beograd i Beč ovde boravio i odmarao.

Prirodni lekoviti faktori

Niška Banja je nadaleko poznata po svojim specifičnim lekovitim svojstvima, koja se zasnivaju na dejstvu termomineralnih voda bogatih radonom i lekovitog blata (peloida). Temperatura vode na glavnim izvorima kreće se od 36 do 39 stepeni Celzijusa, što je idealno za terapijsku primenu. Zbog prisustva plemenitog gasa radona, terapije se ne sprovode samo kupanjem, već i inhalacijom, što ovu banju čini jedinstvenom u regionu i svrstava je u red najznačajnijih prirodnih lečilišta.

Kardiovaskularna i reumatska oboljenja

Kada je reč o zdravstvenim tegobama, Niška Banja je prvenstveno profilisana kao centar za lečenje kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Boravak u banji i medicinski tretmani izuzetno su efikasni kod povišenog krvnog pritiska (hipertenzije), bolesti perifernih krvnih sudova, kao i u rehabilitaciji pacijenata nakon preležanog infarkta ili operacija na srcu. Pored toga, termalna voda i terapija lekovitim blatom donose veliko olakšanje osobama koje pate od zapaljenskog, vanzglobnog i degenerativnog reumatizma (poput išijasa, lumbaga, artroze i reumatoidnog artritisa).

Dugotrajno čekanje na ugradnju kuka ili kolena ne znači samo bol i otežano kretanje, već i pogoršanje kvaliteta života Foto: Shutterstock

Ortopedske povrede i neurološka stanja

Pored kardioloških i reumatskih pacijenata, banjske terapije pokazale su se kao odlične za posttraumatska stanja. Rehabilitacija u Niškoj Banji preporučuje se nakon preloma kostiju, sportskih povreda i hirurških intervencija na zglobovima. Takođe, zahvaljujući inhalaciji radonom i specifičnoj mikroklimi, primećeni su izuzetno pozitivni efekti u oporavku od oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema (razne neuralgije i neuropatije), kao i u ublažavanju određenih respiratornih tegoba, jer lekoviti gasovi blagotvorno deluju na disajne puteve.

Savremeni medicinski i spa centar

Danas je Niška Banja prepoznata po modernim medicinskim uslugama, a njen nosilac je Institut za lečenje i rehabilitaciju, čiji je jedan od glavnih stacionara "Radon”. Gosti ovde mogu doći na puki odmor (noćenje sa doručkom/pansion) ili odabrati kompletan Banjski medicinski dan, koji je prilagođen poboljšanju zdravstvenog stanja pacijenata.

Šta obuhvata Banjski medicinski dan?

Smeštaj i ishranu: Tri obroka dnevno.

Medicinsku brigu: Pregled lekara interne medicine (i drugih specijalista po potrebi), redovne vizite, EKG, standardne laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, glikemija, urin), radiološki pregled i određivanje medikamentozne terapije i dijete.

Program rehabilitacije: Dve hidroterapije (bazen i podvodna masaža ili biserna kada), dve elektroterapije, četiri aplikacije lekovitog blata i kineziterapiju. (Sve procedure se primenjuju isključivo po preporuci lekara).

Cenovnik smeštaja u Institutu "Radon"

Cene su izražene u dinarima (RSD) po osobi dnevno i razlikuju se u zavisnosti od sezone.

Sezona: 01. april – 31. oktobar

Vansezona: 01. novembar – 31. mart

Foto: Kurir

(Napomena: Pored ovih paketa, u ponudi je i klasičan pun pansion bez uključenih medicinskih terapija, čije se cene kreću između cena noćenja sa doručkom i banjskog dana).

Važni uslovi boravka i plaćanja

Boravišna taksa: Naplaćuje se 130,00 dinara po danu za odrasle osobe. Za decu od 7 do 15 godina naplaćuje se 50% takse, dok su deca mlađa od 7 godina oslobođena plaćanja.

Popusti za decu: * Deca do 2 godine koriste usluge potpuno besplatno.

Deca do 7 godina plaćaju 50% cene pansiona ukoliko spavaju na zajedničkom ležaju sa roditeljem, odnosno 70% ukoliko koriste zaseban ležaj.

Pravila rezervacije (fizička lica): Prilikom rezervacije obavezna je uplata avansa u visini od 50% od ukupne sume aranžmana. Ukoliko otkažete rezervaciju do 7 dana pre početka prve usluge, Institut zadržava celokupan iznos uplaćenog avansa.