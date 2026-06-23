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Povoljne cene sa plaže u grčkom letovalištu Nei Pori oduševile su turiste i Srbije, jer za samo 5 evra po danu dobijaju "paket komfora".

Korišćenje ležaljke i suncobrana, uz to još kafu, flašicu vode i krofnu, na plaži u Nei Poriju platićete samo 5 evra, što je daleko jeftinije od drugih ponuda tokom letnje sezone.

Na Instagram profilu "Grčka info", podelili su obaveštenje turistima i pokazali da još uvek postoji povoljan plažni bar, gde možete dobiti kompletni užitak po simboličnoj ceni. Administratori ovog profila upitali su turiste: "Da li je ovo fer cena?"

Velika zainteresovanost turista

Naime, cena je toliko pristupačna da korisnici društvenih mreža ne veruju da može biti stvarno. Oni sumnjaju u autentičnost fotografije.

U komentarima ispod fotografije možete videti pitanja "iz koje je godine fotografija" ili "isuviše korektno toliko da ne verujem", dok neki smatraju da je "fotografija generisana putem AI".

Ipak, među korisnicima društvenih mreža pojavili su se i oni koji su obišli čuvenu povoljnu plažu u Nei Poriju i potvrdili da su navedene cene realne i trenutno aktuelne.

"Svake godine ovako porodično letujem 5 godina", "Prošle godine je bilo 4,5 evra po osobi", "Ista cena ili približna je na ovoj plaži već pet godina", napisali su turisti koji borave u Nei Poriju.