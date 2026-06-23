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Među brojnim vrstama zelenog čaja koje se uzgajaju u Kini, malo koja uživa ugled kakav ima Longđing, poznat i pod nazivom Zmajev bunar.

Svakog proleća, kada priroda počne da se budi, brda oko Zapadnog jezera u Hangdžouu, gradu u kineskoj provinciji Džeđang, postaju središte jednog od najvažnijih događaja u kineskoj tradiciji ispijanja čaja. Upravo tada pojavljuju se prvi mladi izdanci biljke, koji se smatraju najkvalitetnijim delom berbe.

Njihov ukus važi za izuzetno blag i čist, a odlikuje ga suptilna aroma koja podseća na orašaste plodove, uz note kestena i svežeg prolećnog bilja. Zbog toga Longđing već vekovima zauzima posebno mesto među poznavaocima čaja.

Njegov ugled dodatno je učvrstila legenda iz 18. veka prema kojoj je kineski car Ćianlong, tokom boravka u Hangdžouu, bio toliko oduševljen ovim čajem da je određene grmove proglasio carskim i namenio ih isključivo dvoru.

Danas se Longđing konzumira širom sveta, što je značajno povećalo potražnju za njim. Zbog toga ga je sve teže pronaći, a čak i kada se kupuje van Kine, postoji velika verovatnoća da je reč o imitaciji.

Berba određuje kvalitet

U tradicionalnom kineskom kalendaru vreme berbe igra ključnu ulogu u određivanju kvaliteta Longđinga. Najcenjeniji su takozvani mingćijan čajevi, čiji se listovi beru pre početka perioda Ćingming, koji nastupa početkom aprila.

Zbog veoma kratkog vremena dostupnog za berbu i ograničenih količina, upravo ove serije postižu najviše tržišne cene. Međutim, uzgoj ovog čaja nije jednostavan posao. Dovoljno je nekoliko toplijih dana ili obilnije padavine da se promeni dinamika razvoja biljke.

Kako sezona odmiče, listovi rastu brže i razvijaju snažnije ukuse, koji ponekad mogu imati i blago gorke tonove. Zbog toga je period najvrednije berbe kratak, nepredvidiv i od presudnog značaja za proizvođače.

Nakon branja sledi proces obrade koji Longđingu daje njegov prepoznatljiv izgled i karakterističan ukus. Sveže ubrani listovi tradicionalno se ručno prže u velikim metalnim posudama zagrejanim na visoke temperature.

Tokom tog postupka zaustavlja se oksidacija, čime čaj zadržava svoju karakterističnu zelenu boju. Istovremeno, listovi dobijaju specifičan spljošten oblik po kojem se Longđing razlikuje od većine drugih zelenih čajeva.

Ručno prženje zahteva veliko iskustvo i veštinu, jer je neophodno neprekidno kontrolisati temperaturu, nivo vlage i stanje listova. Upravo zbog toga mnogi ljubitelji čaja smatraju da tradicionalno obrađen Longđing poseduje složeniji ukus i bogatiju aromu od industrijski obrađenih varijanti.

Ipak, moderna proizvodnja sve više uključuje mehanizovane procese. Mašinska obrada omogućava veću efikasnost i preradu većih količina čaja, ali istovremeno pokreće rasprave o tome da li se na taj način može očuvati autentičan karakter po kojem je Longđing postao poznat širom sveta.

Kako razlikovati original od imitacije

Kako bi zaštitile reputaciju ovog prestižnog čaja, kineske vlasti poslednjih godina dodatno su pooštrile pravila koja se odnose na njegovo poreklo. Naziv Longđing mogu da nose samo čajevi uzgajani na tačno definisanom području u okolini Hangdžoua.

Proizvođači koji ispunjavaju propisane uslove dobijaju posebne oznake autentičnosti sa QR kodovima, putem kojih je moguće pratiti poreklo proizvoda.

Takve mere uvedene su zbog velikog broja čajeva proizvedenih u drugim delovima Kine koji se prodaju pod imenom Longđing kako bi ostvarili višu cenu na tržištu.

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Za razliku od mnogih zelenih i crnih čajeva koji ostavljaju snažan prvi utisak, Longđing osvaja upravo svojom suptilnošću i nenametljivim karakterom.

Najprestižnijom sortom smatra se Ši Feng (Lavlji vrh) Mingćijan Longđing, retki zeleni čaj iz prve prolećne berbe koji se uzgaja u samom srcu područja Zapadnog jezera.

Cena ovog čaja najčešće se kreće između 260 i 1.300 evra za 500 grama, dok najekskluzivnije serije dostižu vrednost od 5.200 do 8.700 evra po kilogramu.

Njegova visoka cena rezultat je veoma kratkog perioda berbe, ograničene dostupnosti i činjenice da se najkvalitetniji listovi ručno beru pre početka tradicionalnog kineskog perioda Ćingming, kada se smatra da imaju najfiniji ukus i najizraženiju aromu.

Da li može da se kupi u Srbiji

S obzirom na to da je u pitanju jedan od najcenjenijih i najkvalitetnijih kineskih zelenih čajeva, retko ćete ga naći u kesicama na policama običnih supermarketa. Ipak, relativno je lako dostupan ukoliko znate gde da tražite.

U Beogradu, Novom Sadu i drugim većim gradovima postoje prodavnice koje prodaju isključivo premium čajeve na merenje. U njihovoj ponudi se Longđing gotovo uvek nalazi.

Ovaj čaj spada u premium kategoriju, pa mu je cena obično primetno viša u poređenju sa standardnim zelenim čajevima. Cena Longđing čaja u Srbiji varira u zavisnosti od prodavnice, gramaže i klase samog čaja. U specijalizovanim radnjama i online šopovima kod nas, cene se kreću u vrlo pristupačnim okvirima za komercijalne i svakodnevne varijante ovog čaja. Tako 50 grama LongĐing čaja u Srbiji možete kupiti po ceni od oko 600 dinara.

Međutim, važno je naglasiti da se cene kod nas odnose na standardne, komercijalne berbe. Međutim, vrhunski Longđing iz rane prolećne berbe, koji se uzgaja na originalnim plantažama oko Zapadnog jezera u Kini, spada u najskuplje čajeve na svetu.