Ako otputujete u Kinu, sigurno ćete obići tamošnje restorane i kafiće. Gde god da sednete, prvo što će vam konobar doneti biće upravo limun i ključala voda.

Nakon što budu usluženi na ovaj način, gosti često ostanu zatečeni jer to nisu naručili, ali kineska kultura i tradicija daju objašnjenje.

Beograđani koji su se našli u Kini su podelili svoje iskustvo - Bili smo zbunjeni, mislili smo da nas nisu razumeli, te da je došlo do jezičkog nesporazuma - zatim su se osvrnuli oko sebe i videli da svi na stolu imaju isto.

Kljućala voda kao osnova za sve ostalo Foto: Kurir

Zašto limun i ključala voda?

Prema kineskoj tradicionalnoj medicini veruje se da vruća voda pomaže u varenju, dok limun služi da “pokrene” stomak pre sledećeg obroka ili pića.

Kulturološki posmatrano, Kinezi su veliki ljubitelji čaja, a ispijanje ključale vode je svakodnevna navika miliona ljudi.

Ukoliko obratite pažnju na Kineze u Srbiji videćete da u svakom kafiću i restoranu traže vruću vodu, a neretko i limun. To im je glavna osnova za sve ono što će naknadno naručiti.

Da li se ovaj gest dodatno naplaćuje?

Ključala voda i limun nisu kuver ili dodatna usluga. Na računu nećete naći naplaćenu stavku pride uz ono što ste poručili. Baš kao što se na našim prostorima podrazumeva čaša hladne vode uz kafu, u Kini se na isti način doživljava ključala voda sa limunom. Reč je isključivo o gostoprimstvu i očekuje se da će gost to ispoštovati i popiti.