Izvorno, reč potiče iz francuskog jezika i predstavlja pribor za jelo, odnosno escajg. Cena koju plaćate odnosi se na to da koristite pribor koji prethodno mora biti opran i ispoliran. Takođe, time vam naplaćuju i samu postavku stola. Uz kuver obično dobijete i hleb sa puterom dok čekate glavno jelo .

Na nekim mestima, pored hleba, poslužuju i amus-buš (amuse-bouche) što predstavlja zalogajčić nalik kanapeu. Dakle za 200 dinara, koristite pribor, dobijete hleb i amus-buš, bez obzira da li to želite da jedete ili ne.

Francuska je prva uvidela ovu mogućnost zarade za održavanje inventara koji koristite prilikom posete restoranu. Kasnije je to preuzeto u ostalim delovima sveta, a nešto kasnije i kod nas. U profesionalnom ugostiteljstvu, ovo se smatra normom i podrazumljivo je, pa konobari ne misle da treba da vas obaveste o dodatnom trošku .

Uzmite u obzir da kuver ne označava napojnicu iako u nekim restoranima po pravilu pored kuvera, naplaćuju 10 do 20% i za to. Mada je u našoj zemlji to prilično ređi slučaj.