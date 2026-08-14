Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara u odnosu na evro za petak, 14. avgust 2026. godine.
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Kursna lista za petak, 14. avgust: Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3433, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 101,6575.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 1,5 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,7 odsto.
Kurir Biznis
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