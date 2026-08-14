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U selu Medđešbodzaš u Mađarskoj ove godine rodila je lubenica kakva se ne viđa svakog dana. Na imanju Tamaša Darvaša jedna od lubenica dostigla je neverovatnih 83,95 kilograma, pa je za njeno iznošenje iz plastenika bila potrebna mala baštenska kolica.

Semenke kupio u SAD

Darvaš se uzgojem lubenica bavi više od tri decenije, ali njegov put do ovakvih divovskih plodova nije bio slučajan. Sve je počelo 1998. godine, kada je u Sjedinjenim Američkim Državama kupio deset semenki. Od tada iz godine u godinu bira seme najvećih lubenica i upravo njega koristi za narednu sezonu.

Na taj način farmer je decenijama selektovao biljke koje daju sve krupnije plodove.

Sorta stvorena za "akmičenje“

Darvaš je ranije objasnio da je reč o sorti koja je u američkoj saveznoj državi Arkanzas prvobitno razvijana upravo za takmičenja u uzgoju džinovskih lubenica. Prema njegovim ranijim navodima, u odgovarajućim uslovima pojedini plodovi mogu da dostignu i 150 kilograma.

Ovogodišnji rezultat za njega je posebno značajan jer je višestruko nadmašio njegov prethodni zapaženi uspeh. Darvaš je 2023. godine privukao pažnju javnosti lubenicom teškom 63,25 kilograma.

Sada je, međutim, granica pomerena za više od 20 kilograma.

Do svetskog rekorda ipak ima još dosta

Iako bi 84 kilograma bilo dovoljno da se obična kućna vaga ozbiljno namuči, mađarska lubenica još je daleko od svetskog rekorda.

Najveća zvanično zabeležena lubenica na svetu imala je čak 159 kilograma. Uzgojio ju je Amerikanac Kristofer Kent iz Sevilvila u Tenesiju, a rekord je potvrđen 4. oktobra 2013. godine.

Za sada jedno je sigurno - za ovu lubenicu izraz "uzmi jednu za poneti“ dobija potpuno novo značenje.