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Počela je sezona lubenica sa otvorenih polja uz primenu niskih tunela, koje su proizvođači postavljali za vreme rasađivanja sredinom aprila, a uklonili u trećoj dekadi maja.

Ovakva tehnologija omogućava brži početni porast biljaka, ranije cvetanje i formiranje plodova, što doprinosi ranijem dospevanju lubenica na tržište kada su cene najviše.,

- Prve procene pokazuju da će ovogodišnja sezona u većem delu Srbije biti zadovoljavajuća. Visoke temperature tokom treće dekade juna i dovoljan broj sunčanih dana pogodovali su sazrevanju plodova, dok su proizvođači koji su raspolagali sistemima za navodnjavanje uspeli da održe bostan u dobroj kondiciji i tokom perioda sa manjkom padavina - izjavio je docent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu dr Đorđe Vojnović.

Foto: Filip Plavčić

- Posmatrano u celini, početak ovogodišnje sezone za bostan može se oceniti kao dobar, ali uz određene razlike između regiona. Na parcelama bez navodnjavanja suša je u pojedinim periodima ograničila potencijal prinosa i krupnoću plodova, dok su proizvođači koji su primenili pravilno navodnjavanje ostvarili veoma dobre rezultate. Pored prinosa, kvalitet plodova je ove godine na visokom nivou, što se ogleda u dobroj obojenosti mesa, povišenom sadržaju šećera i izraženoj aromi.

Docent dr Vojnović ističe da proizvođačima nije najvažnije samo kakav će rod ostvariti, već i kakva će biti otkupna cena. Upravo odnos prinosa, kvaliteta i tržišne cene određuje ekonomsku uspešnost proizvodnje, pa će konačna ocena ovogodišnje sezone biti moguća tek nakon završetka berbe i plasmana najvećeg dela roda.

- Trenutna cena na veliko u Sremu za lubenicu je 20 dinara, a za dinju 25 dinara. Cene na malo za lubenicu su 50 dinara, a za dinju 60 dinara po kilogramu - kazao je dr Vojnović.

Foto: Youtube Printscreen/Agromedia

- U Bačkoj cena kilograma lubenice na veliko je 35 dinara a prosečna cena na malo 80 dinara po kilogramu.

Promene navika potrošača utiču i na ponudu na tržištu, pa su poslednjih godina sve zastupljenije i mini lubenice, čija se prosečna masa ploda kreće od 1,8 do 2,5 kilograma. One su posebno interesantne manjim domaćinstvima, jer su praktičnije za transport, čuvanje i potrošnju, a po kvalitetu i sadržaju šećera ne zaostaju za plodovima standardne veličine.

Poljoprivrednik Mitar Babić iz Kovilja kazao je da je počeo da seče bostan pre desetak dana, i da očekuje da lubenica ima sve do kraja avgusta. Celokupan rod prodaje sa kućnog praga, starim mušterijama, veletrgovcima.

Kaže da je trenutno velika ponuda bostana.

- Svi proizvođači seju rane sorte kako bi među prvima imali lubenice pošto su te prve lubenice najskuplje u odnosu na one koje kasnije dospevaju - naveo je Babić.

Trenutna cena na veliko od 35 dinara po kilogramu Babiću odgovara. S tim koštanjem očekuje da pokrije troškove proizvodnje i ostvariti zaradu ukoliko nevreme od kojeg strepi ne obere bostan.

- Svakodnevno pratim po više puta vremsku prognozu jer posle velikih vrućina može da usledi nevreme i za čas napravi veliku štetu bostanu - kazao je Babić.