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Tokom AI for Good Global Summit 2026 koji se održava od 7. do 9. jula u Ženevi, jednog od najznačajnijih svetskih skupova posvećenih veštačkoj inteligenciji, na kojem je učestvovala i delegacija Republike Srbije, potvrđeno je da će Beograd 17. maja 2027. godine biti domaćin AI for Good Impact Europe, koji će biti održan u okviru Ekspo 2027.

Foto: Amir Hamzagić

AI for Good Impact Europe je treći regionalni događaj globalne inicijative AI for Good, posvećen jačanju saradnje u oblasti veštačke inteligencije i razvoju partnerstava između vlada, međunarodnih organizacija, privrede, akademske zajednice i tehnološkog sektora.

Okupljajući vodeće svetske stručnjake, inovatore, kreatore javnih politika i predstavnike industrije, ovaj događaj ima za cilj razmenu znanja, predstavljanje najnovijih AI rešenja i podsticanje međunarodne saradnje u oblasti održivog razvoja.

Foto: Amir Hamzagić

„Srbija danas razvija sopstvenu AI infrastrukturu, raspolaže nacionalnim superkompjuterima, ulaže u znanje i ljude, razvija domaći veliki jezički model na srpskom jeziku i kopredsedava Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju (GPAI). Sve to pokazuje da Srbija nije samo korisnik novih tehnologija već postaje jedan od njihovih kreatora. Posebno mi je zadovoljstvo što će se ovaj samit održati 17. maja 2027. godine u okviru zvaničnog biznis programa Expo 2027 Beograd. To je veliko međunarodno priznanje, i za Srbiju i za Expo 2027, koji je prepoznat kao globalna platforma na kojoj će se voditi najvažnije rasprave o tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva,“ istakao je dr Mihailo Jovanović, direktor eUprave.

Foto: Amir Hamzagić