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Vanredno povlačenje mineralne vode proizvođača "Raffelberger Mineralbrunnen GmbH" dobio je nove, ozbiljnije detalje. Dok se pre nekoliko dana smatralo da je kontaminirana roba završila isključivo na policama u Severnoj Rajni-Vestfaliji, zvanična državna platforma lebensmittelwarnung.de objavila je da se opoziv hitno proširuje i na saveznu pokrajinu Rajna-Palatinat.

Osim toga, laboratorijskom analizom konačno je utvrđen i tačan uzrok zagađenja - reč je o opasnoj bakteriji Pseudomonas aeruginosa.

Kompanija sa sedištem u Milhajmu na Ruru potvrdila je da sporne serije mineralne vode mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, pa se kupcima najstrože savetuje da je ne konzumiraju.

Otkrivena "bolnička bakterija" koja izaziva upalu pluća i sepsu

Za razliku od prvih kratkih saopštenja u kojima se pominjao samo neodređeni tehnički kvar, novi nalazi pokazuju da je u vodu dospela bakterija Pseudomonas aeruginosa. Prema podacima Državnog zavoda za zdravstvo, ova bakterija je u medicinskim krugovima izuzetno ozloglašena kao jedan od najčešćih uzročnika teških bolničkih infekcija.

Kod zdravih osoba sa snažnim imunitetom, rizik od oboljevanja nakon konzumiranja ove vode je, prema tvrdnjama proizvođača, "veoma nizak". Međutim, ova bakterija predstavlja veliku opasnost za osobe sa oslabljenim imunitetom, hronične bolesnike, stariju populaciju i decu.

Infekcija ovim mikroorganizmom može izazvati teške upale pluća, komplikovane infekcije mokraćnih puteva, pa čak i po život opasno trovanje krvi (sepsu). Posebno su ugrožene osobe koje imaju bilo kakva oštećenja ili rane na koži i sluzokoži.

Kompletna lista ugroženih serija i rokova trajanja

Povlačenje se odnosi na ukupno devet različitih proizvodnih serija pakovanih u staklene boce koje se prodaju u gajbama. Kupci treba odmah da provere donji desni ugao glavne etikete na bocama robne marke "Raffelberger" sa sledećim rokovima trajanja:

"Raffelberger Medium" (staklena boca od 0,75 litara):09.06.2028, 10.06.2028, 17.06.2028, 18.06.2028, 23.06.2028, 25.06.2028, 27.06.2028. i 30.06.2028.

"Raffelberger Klassik" (staklena boca od 0,70 litara):16.06.2028.

Sve ostale serije sa datumima isteka nakon 30. juna 2028. godine potpuno su ispravne i bezbedne za piće, jer je tehnički kvar u samom pogonu za punjenje u međuvremenu uspešno otklonjen.

Povrat robe i novca bez računa

Sporni proizvodi su po nalogu inspekcije odmah povučeni iz prodaje i više se ne nalaze na policama trgovina. Svi kupci koji u svojim domaćinstvima pronađu navedene boce mogu ih vratiti na bilo koje prodajno mesto koje prodaje ove proizvode.

Iz uprave kompanije naglašavaju da će svim potrošačima novac biti vraćen u punom iznosu, čak i ukoliko nemaju sačuvan fiskalni račun.