Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine reč je o električnom biciklu FOREVER model Black 1940, sa litijumskom baterijom, oznakom D-022, 36V, nosivosti 18kg.

- Na obuhvaćenim proizvodima ne postoji dovoljan sistem zaštite baterije koji bi sprečio termičko pregrejavanje baterije. Ako se proizvod puni i ostavi bez nadzora preko noći, može doći do eksplozije baterije i izbijanja požara - piše na sajtu MUST u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

Dodaje se i da se proizvoda povlači sa tržišta i od potrošača  radi uništenja.

Sproni model bicikla je poreklom iz Kine, a proizvođač je "VLN International Limited", Y/WU/CN Kina.

Uvoznik ovog spornog proizvoda je "SAI KANG" DOO, Pančevo, Svetozara Šemića bb, lokal G2.3.

Ne propustiteInfoBizHiljade mašina za sušenje veša povlači se sa tržišta: Mogu da se zapale, proverite da li je vaša na spisku
sušenje veša
InfoBizAUTOMOBILSKI GIGANT POVLAČI SA TRŽIŠTA 700.000 VOZILA! Postoji opasnost od curenja goriva i požara u motoru
vladan01 EPA Jim Lo Scalzo.jpg
InfoBizSa tržišta Srbije hitno se povlači uvozna nosiljka za bebe: Postoji rizik od gušenja dece
KENGUR.jpg
InfoBizHitno povlačenje čuvenog leka za gorušicu: Pacijenti prijavili mrlje na tabletama, odmah proverite ovu oznaku na kutiji
shutterstock-1683127981.jpg