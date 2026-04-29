Električni bicikl FOREVER model Black 1940 hitno se povlači sa tržišta Srbije zbog opasnosti od požara
InfoBiz
Slušaj vest
Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine reč je o električnom biciklu FOREVER model Black 1940, sa litijumskom baterijom, oznakom D-022, 36V, nosivosti 18kg.
- Na obuhvaćenim proizvodima ne postoji dovoljan sistem zaštite baterije koji bi sprečio termičko pregrejavanje baterije. Ako se proizvod puni i ostavi bez nadzora preko noći, može doći do eksplozije baterije i izbijanja požara - piše na sajtu MUST u odeljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).
Dodaje se i da se proizvoda povlači sa tržišta i od potrošača radi uništenja.
Sproni model bicikla je poreklom iz Kine, a proizvođač je "VLN International Limited", Y/WU/CN Kina.
Uvoznik ovog spornog proizvoda je "SAI KANG" DOO, Pančevo, Svetozara Šemića bb, lokal G2.3.
Reaguj
Komentariši