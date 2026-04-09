Reč je o kengur marami – nosiljki za bebe robne marke Kikkabo model Isla Dark Grey serijski broj 31108010064, bar kod 380017121136, sive boje upakovana u kartonsku kutiju, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u odseljku Nebezbedni proizvodi (NEPRO).

Kako se navodi kengru za bebe se povlači iz prodaje sa tržišta Srbije zgog rizika od gušenja. 

KENGUR.jpg
Kengur - marama za bebe Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

-  Proizvod ima mali deo (etiketa brenda) koji se lako može odvojiti, pa ga dete može staviti u usta i ugušiti se. Takođe, krajevi marame su dugački da postoji mogućnost da se isti obmotaju oko deteta i povrede ga - piše na portalu MUST.

Potrošači koji su proizvod kupili mogu da ga vrate u prodavnicu i dobiće povraćaj novca.

