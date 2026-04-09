Slušaj vest

Nemački regulator za zaštitu konkurencije pozvao je danas kompanije da što pre snize cene benzina i dizela, nakon pada cena sirove nafte usled smirivanja tenzija na Bliskom istoku.

Predsednik Savezne kancelarije protiv kartela Andreas Munt je istakao da bi pad cena nafte morao brzo da se odrazi i na cene na pumpama, prenosi Handelsblat.

On je upozorio na praksu da cene goriva brzo rastu kada se troškovi uvećaju, ali sporije padaju kada se troškovi smanjuju.

Cene goriva u Nemačkoj naglo su porasle tokom sukoba na Bliskom istoku, posebno nakon blokade ključnog Ormuskog prolaza za transport nafte.

Dizel je u jednom trenutku dostigao prosečnih 2,447 evra po litru, što je za oko 70 evrocenti više nego pre početka sukoba i istorijski maksimum.

Cena benzina tipa "e10" približila se rekordu iz 2022. godine, sa cenom do 2,192 evra po litru, prenosi Virtšaftsvohe.

U međuvremenu, cene goriva u Nemačkoj su počele blago da padaju, za oko tri centa, ali regulator očekuje znatno bržu korekciju naniže.

Andreas Munt naglašava da njegova kancelarija ne može direktno da određuje cene, već da je zadatak institucije da proveri da li dolazi do zloupotrebe tržišne moći.

- Visoke cene same po sebi nisu protivzakonite, ali postaju problem ukoliko nisu rezultat tržišne konkurencije - dodao je on.

Nemačke vlasti su u međuvremenu proširile ovlašćenja regulatora, pa će kompanije ubuduće morati da opravdaju povećanja cena, dok je benzinskim pumpama zabranjeno da podižu cene više od jednom dnevno.