Reč je o sledećim modelima ljuljaški:

  • ID 0518 – Ljuljaška
  • ID 1348 – Ljuljaška II
  • ID 1532 – Ljuljaška IV

Proizvodi su namenjeni deci uzrasta od 1 do 6 godina, u zavisnosti od dimenzija modela, i proizvedeni su u septembru 2025. godine, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Kako se navodi, problem je u samoj konstrukciji ljuljaške.

Naime, čvorovi na kanapu nisu dovoljno obezbeđeni od odvezivanja, zbog čega postoji realna opasnost da se tokom korišćenja razvežu.

To može dovesti do iznenadnog pada deteta sa ljuljaške i potencijalnih povreda.

Upozorenje roditeljima

Zbog identifikovanog rizika naložene su sledeće mere:

  • povlačenje proizvoda sa tržišta
  • opoziv proizvoda od potrošača

Roditeljima se savetuje da odmah prestanu sa korišćenjem ovih ljuljaški i da se obrate prodavcu ili distributeru radi povraćaja ili zamene proizvoda.

Biznis Kurir/Blic

