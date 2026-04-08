Nafta kompanija MOL objavila je da povećava svoj vlasnički udeo u mađarskoj energetsko-tehnološkoj firmi ALTEO na skoro 40 odsto, dok istovremeno prodaje svoj udeo od 15 odsto u logističkoj kompaniji Waberer’s, u okviru razmene akcija bez novčanog toka.

Prema saopštenju MOL-a, MOL grupa i fond Főnix Private Equity Fund, kojim upravlja Gránit Asset Management, potpisali su ugovor kojim MOL preko svoje ćerke kompanije stiče 3.064.849 akcija firme ALTEO, odnosno dodatnih 15,38 odsto udela.

MOL zauzvrat prenosi prenosi 2.654.061 akciju mađarskoj kompaniji Waberer’s, što predstavlja 15 odsto vlasništva, na fond Főnix.

ALTEO i Waberer’s su listirane kompanije, tako da je vrednost transakcije određena na osnovu prosečne cene akcija u poslednjih 180 dana, pri čemu su razmenjeni paketi ocenjeni kao ekvivalentni.

Nakon realizacije transakcije, ukupni udeo MOL grupe u ALTEO-u dostići će 39,97 odsto, navodi se na veb stranici MOL-a.

Za realizaciju transakcije potrebna su regulatorna odobrenja, a zatvaranje svih transakcija očekuje se u drugom kvartalu 2026. godine.

- MOL veruje u pametnu energetsku tranziciju koja balansira održivost i konkurentnost. Za ostvarenje tih ciljeva potrebni su pouzdani partneri kao što je ALTEO - izjavio je izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača.

On je istakao zajedničke projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, uključujući skladištenje energije u Tisaujvarošu.

Portal Balkan Green Energy News preneo je početkom januara da ALTEO namerava da pokrene zelenu investicionu platformu sa do dva gigavata kapaciteta za proizvodnju energije uključujući upravljanje, softver, održavanje i skladištenje energije, kao i za upravljanje otpadom.

Ova mađarska firma prvenstveno razmatra mogućnosti za ulaganja na svom domaćem tržištu, ali i u Srbiji, Slovačkoj i Hrvatskoj.