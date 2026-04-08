Obračun poljoprivredne penzije u Srbiji zavisi od staža i uplaćenih doprinosa, koji su često na minimumu. Prosečan iznos u 2025. godini je oko 22.000 dinara, dok je minimalac 24.400 dinara.

Obračun poljoprivredne penzije u Srbiji zasniva se na istim principima kao i za ostale osiguranike, ali u praksi često daje niže iznose.

Evo kako se tačno računa - korak po korak:

1. Utvrđuje se staž osiguranja - Prvi i najvažniji faktor je dužina staža, odnosno broj godina tokom kojih su uplaćivani doprinosi. Što je duži staž, veći je i iznos penzije.

2. Proverava se visina uplaćenih doprinosa - Drugi ključni element je osnovica na koju su doprinosi plaćani. Kod većine poljoprivrednika doprinosi se uplaćuju na najnižu osnovicu, koja iznosi oko 35 odsto prosečne zarade u Srbiji.

3. Računa se lični bod za svaku godinu - Za svaku godinu rada utvrđuje se odnos između vaše osnovice i prosečne zarade u državi. Taj odnos formira tzv. lični bod.

4. Sabiraju se svi bodovi - Svi godišnji bodovi se sabiraju i na osnovu toga se dobija ukupan lični koeficijent, koji direktno utiče na visinu penzije.

5. Množi se sa vrednošću opšteg boda - Ukupan broj bodova množi se sa vrednošću opšteg boda, koji država periodično usklađuje. Tako se dobija konačan iznos penzije.

Zašto su poljoprivredne penzije niže?

Glavni razlog je to što većina poljoprivrednika uplaćuje doprinose na minimalnu osnovicu. Manja osnovica znači i manje bodova, a samim tim i nižu penziju.

Šta ako sumnjate u obračun?

Prema podacima PIO fonda za 2025. godinu, prosečna poljoprivredna penzija iznosi oko 22.000 dinara, dok je minimalni iznos koji trenutno važi za nove korisnike oko 24.400 dinara.

Ukoliko smatrate da vam penzija nije pravilno obračunata, možete se obratiti nadležnoj filijali Fonda PIO i zatražiti proveru.