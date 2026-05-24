O situaciji na tržištima govorili su za HRT energetski stručnjak Ivica Jakić i Vladimir Potočki iz Aurodomus.

Jakić je rekao da su cene energenata u odnosu na prošlu godinu porasle više od 50 odsto.

"Nafta je u ovo vreme prošle godine bila 65 dolara, sada je 111 dolara. Gas je bio 35 evra, sada je 50 evra. Električna energija je bila 90 evra, a sada je između 120 i 130 evra po megavat-satu. Sada smo došli u fazu smirivanja, odnosno iščekivanja šta će se dalje dogoditi", rekao je.

Dodao je da se tržište sada nalazi u periodu neizvesnosti zbog daljeg razvoja sukoba na Bliskom istoku.

Čeka se trenutak za punjenje skladišta gasa

Jakić je upozorio i na stanje skladišta gasa Okoli, koje je trenutno popunjeno svega 23 odsto.

"Gas je u proleće obično najjeftiniji jer se završava sezona grejanja i tada se pune podzemna skladišta. Međutim, sada je cena relativno visoka pa se očigledno čeka šta će se dešavati narednih mesec dana pre početka većeg punjenja skladišta", rekao je.

Interesovanje za zlato eksplodiralo

Direktor sektora investicionog zlata Aurodomusa, Vladimir Potočki, rekao je da je cena zlata tokom protekle godine porasla 65 odsto.

"Razlozi su brojni – ratovi, finansijska nesigurnost i velike kupovine zlata od strane centralnih banaka. Apelujem i na HNB da poveća zlatne rezerve“, rekao je.

Potočki tvrdi da građani sve više traže sigurnost van bankarskog sistema.

"Zlato je najbolja monetarna likvidnost van finansijskog sistema banaka“, rekao je.

Promet investicionim zlatom premašuje milijardu evra

Prema njegovim rečima, trgovina zlatom u Hrvatskoj snažno raste još od 2022. godine.

"Na nivou 2022, 2023. i 2024. godine promet je bio oko 350 miliona evra godišnje. Prošle godine premašili smo 800 miliona evra, a ove godine očekujemo više od milijardu evra", rekao je.

Dodao je da građani najviše ulažu u fizičko zlato poput poluga, zlatnika i kovanica kako bi zaštitili vrednost svoje imovine i diverzifikovali ulaganja.