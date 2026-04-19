Ruski gasni holding napominje da nekoliko evropskih zemalja nastavlja podizanje gasa iz PSG-a, preneo je TASS.

- Nemačka, Austrija, Češka i Poljska imale su neto povlačenja 14. aprila, dok je gas podignut iz pojedinačnih skladišta gasa u baltičkim zemljama 15. aprila - navodi se u saopštenju.

Gasprom naglašava da se takva situacija primećuje naročito u Nemačkoj već nekoliko dana zaredom.

- Za sada su cene gasa sa isporukom u periodu maj-septembar više od cena sledeće zime na holandskom čvorištu TTF (Title Transfer Facility), najvažnijem evropskom tržištu za trgovinu prirodnim gasom - saopštio je ruski energetski gigant.

Neto utiskivanje, odnosno razlika između količine ubrizganog i povučenog gasa, u podzemna skladišta gasa (PSG) u zemljama Evropske unije od početka letnje sezone u aprilu već iznosi 1,5 milijardi kubnih metara, pokazuju ranije objavljeni proračuni na osnovu podataka evropskog udruženja "Gas Infrastructure Europe" (GIE).

Skladišta gasa u Evropi popunjena su 29,5 odsto, a u njima se nalazi oko 32,3 milijarde kubnih metara gasa, navodi TASS.

Prema zahtevima Evropske komisije, zemlje EU treba da obezbede popunjenost svojih skladišta gasa na 90 odsto u periodu od 1. oktobra do 1. decembra svake godine.

Ne propustiteHronikaPRONAĐENI SUMNJIVI PREDMETI KOD GASOVODA U KANJIŽI! Pripadnici Vojne policije i UKP okružili područje, novi detalji VELIKE AKCIJE na severu (FOTO)
Kanjiža vojska policija gasovod
InfoBizMOL trlja ruke: Pronašli gigantske rezerve gasa u Pakistanu, evo koliko će barela dnevno izvlačiti
MOL Mađarska
InfoBiz"Rafinerija radi, cene stabilne, snabdevanje nije ugroženo!" Predsednik Vučić o gorivu u Srbiji: Verujemo da će MOL i Gasprom završiti posao do ovog datuma!
Aleksandar Vučić (1).png
InfoBizHaos u Britaniji, spremaju se za katančenje fabrika, cena gasa izazvala domino efekat: Prete globalni poremećaji u snabdevanju
shutterstock_1938083824.jpg