Slušaj vest

Britanske fabrike suočavaju se sa smanjenjem proizvodnje zbog naglog rasta cena gasa, upozorila su ove nedelje industrijska udruženja.

Preduzeća iz sektora keramike, proizvođači stakla i hemijske kompanije mogli bi snositi najveći teret globalne energetske krize zbog velike zavisnosti od gasa, čija je cena naglo porasla.

Ovi sektori zahtevaju velike količine gasa za napajanje mašina koje rade na visokim temperaturama, što ih čini posebno ranjivim na skok cena.

Cene gasa skočile su za 11% u četvrtak nakon što je Iran izveo raketne napade na energetska postrojenja u Kataru i Saudijskoj Arabiji.

Smanjenje proizvodnje u britanskim fabrikama imalo bi šire posledice za mnoge lance snabdevanja, izazivajući domino efekat širom ekonomije.

Kurir/telegraph.co.uk

