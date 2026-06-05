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Kratko tuširanje, zatvaranje slavine dok perete zube ili punjenje mašine do vrha već su dobro poznate metode za uštedu vode. Međutim, stručnjaci za vodoinstalacije već godinama preporučuju još jedno jednostavno rešenje o kojem mnogi još uvek ne znaju, a to je stavljanje plastične flaše u vodokotlić, piše poljski list Fakt, a prenosi Večernji list.

Kako funkcioniše ovaj trik?

Metoda je izuzetno jednostavna i efikasna: Uzmite malu plastičnu flašu i napunite je vodom. Dobro je zatvorite i spustite u rezervoar vodokotlića.

Flaša na ovaj način zauzima deo prostora unutar rezervoara, što znači da se za njegovo ponovno punjenje koristi manja količina vode. Puštanje vode iz WC šolje i dalje funkcioniše potpuno normalno, ali sa smanjenom zapreminom.

Foto: Kurir

Na prvi pogled ovaj efekat može delovati neznatno, ali u nedeljama i mesecima koji slede, on donosi značajnu uštedu. Ovo je naročito korisno u starijim stanovima gde stari modeli vodokotlića troše znatno više vode nego moderni, ekonomični sistemi.

Osim uštede na računu, ova metoda smanjuje i potrošnju pijaće vode, što ima pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Dodatni saveti stručnjaka za uštedu vode u domaćinstvu

Najveće uštede ipak se postižu promenom svakodnevnih navika. Stručnjaci savetuju sledeće korake:

Kupanje zamenite tuširanjem: Kratko tuširanje umesto pune kade može uštedeti na desetine litara vode dnevno.

Zatvarajte slavinu: Ne puštajte vodu da teče dok perete zube.

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Efikasno koristite kućne aparate: Mašinu za veš ili sudove pokrećite isključivo kada su potpuno napunjene.

Sprečite skrivene kvarove: Veliki gubici vode često nastaju zbog sitnih kvarova, kao što su kapljanje slavine ili neprimetno curenje WC šolje, što tokom nekoliko meseci može znatno da uveća račun.

Montirajte perlatore: Postavljanje perlatora (mrežica) na slavine obogaćuje vodeni mlaz vazduhom, čime se vizuelno zadržava jak pritisak, a stvarna potrošnja vode se smanjuje.

Pametno zalivajte baštu: Ako imate dvorište, baštu ili travnjak, preporuka je da ih tokom leta zalivate rano ujutru ili uveče. U tim periodima dana voda sporije isparava, pa je tlo znatno bolje i dublje upija.