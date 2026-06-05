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Malo zapušteno dvorište, bez atmosfere i bez ideje, pretvorila je u pravi raj za leto. Jedna žena pokazala je kako se uz pametne detalje, malo truda i bez velikog budžeta može napraviti prostor iz snova. Ona je transformaciju zabaležula na snimku koji je postao viralan i na kome se jasno vidi ogromna razlika između starog i novog izgleda dvorišta.

Od praznog prostora do letnje oaze

Na početku se vidi jednostavno i prazno dvorište bez sadržaja. Nakon nekoliko poteza sve izgleda potpuno drugačije.

Dodati su:

udoban baštenski nameštaj

dekorativna prostirka za spoljašnji prostor

saksije sa zelenilom

ambijentalna rasveta

detalji koji prostoru daju toplinu

Rezultat je moderan kutak za odmor, jutarnju kafu ili večernje druženje.

Sve deluje skuplje nego što jeste

Oduševljenje ljudi izazvalo je to što transformacija ne izgleda jeftino. Naprotiv, prostor sada podseća na dvorišta iz časopisa.

1/7 Vidi galeriju Letnji kutak za uživanje Foto: Printscreen/Youtube/HealthNut Nutrition

Najveći efekat dali su:

biljke u uglovima prostora

tepih za terasu

svetlosne lampice

neutralne boje nameštaja

uredno raspoređeni detalji Zašto svi dele ovaj video?

Ljude je posebno oduševilo što nije potrebno veliko dvorište niti ogromna suma novca da bi prostor izgledao luksuzno.

Dovoljno je da se prostor dobro očisti, organizuje i oplemeni sa nekoliko pažljivo biranih detalja. Kada se sve uklopi, i najmanje dvorište može delovati kao privatna oaza.