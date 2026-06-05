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Malo zapušteno dvorište, bez atmosfere i bez ideje, pretvorila je u pravi raj za leto. Jedna žena pokazala je kako se uz pametne detalje, malo truda i bez velikog budžeta može napraviti prostor iz snova. Ona je transformaciju zabaležula na snimku koji je postao viralan i na kome se jasno vidi ogromna razlika između starog i novog izgleda dvorišta.

Od praznog prostora do letnje oaze

Na početku se vidi jednostavno i prazno dvorište bez sadržaja. Nakon nekoliko poteza sve izgleda potpuno drugačije.

Dodati su:

  • udoban baštenski nameštaj
  • dekorativna prostirka za spoljašnji prostor
  • saksije sa zelenilom
  • ambijentalna rasveta
  • detalji koji prostoru daju toplinu

Rezultat je moderan kutak za odmor, jutarnju kafu ili večernje druženje.

Sve deluje skuplje nego što jeste

Oduševljenje ljudi izazvalo je to što transformacija ne izgleda jeftino. Naprotiv, prostor sada podseća na dvorišta iz časopisa.

Letnji kutak za uživanje  Foto: Printscreen/Youtube/HealthNut Nutrition

 Najveći efekat dali su:

  • biljke u uglovima prostora
  • tepih za terasu
  • svetlosne lampice
  • neutralne boje nameštaja
  • uredno raspoređeni detalji

Zašto svi dele ovaj video?

Ljude je posebno oduševilo što nije potrebno veliko dvorište niti ogromna suma novca da bi prostor izgledao luksuzno.

Dovoljno je da se prostor dobro očisti, organizuje i oplemeni sa nekoliko pažljivo biranih detalja. Kada se sve uklopi, i najmanje dvorište može delovati kao privatna oaza.

Ovaj makeover pokazuje da i najmanje dvorište može da postane mesto u kojem ćete želeti da provodite svaki slobodan trenutak. Nekad je dovoljno samo malo mašte da sve izgleda potpuno novo.

Biznis Kurir/Lepa&Srećna

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