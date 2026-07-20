Menja se način prijema penzije iz Kanade: Nema više čekova, sad je sto puta lakše, evo kako stižu pare
Republika Srbija je, 22. maja 2025. godine, postala deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA - Single Euro Payments Area), a od 5. maja 2026. godine u Republici Srbiji započela je operativna primena platne šeme SEPA Credit Transfer, čime su stvoreni uslovi da se penzijska davanja koja se ostvaruju primenom Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, umesto putem čekova, isplaćuju direktno na bankovne račune korisnika u Republici Srbiji.
Kanadski nosilac osiguranja (Service Canada) obavestio je Zavod za socijalno osiguranje Republike Srbije da su uputstva za prijavu za primanje isplata putem direktnog depozita, za lica koja imaju bankovni račun u inostranstvu, dostupna na internet stranici Vlade Kanade, na sledećem linku:
https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/payments-to-from-government/direct-deposit/foreign-bank-account.html
Biznis Kurir