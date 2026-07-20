Republika Srbija je, 22. maja 2025. godine, postala deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA - Single Euro Payments Area), a od 5. maja 2026. godine u Republici Srbiji započela je operativna primena platne šeme SEPA Credit Transfer, čime su stvoreni uslovi da se penzijska davanja koja se ostvaruju primenom Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, umesto putem čekova, isplaćuju direktno na bankovne račune korisnika u Republici Srbiji.