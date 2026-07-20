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Direktor PIO fonda, Relja Ognjenović je penzionere u Srbiji obradovao sa lepim vestima o popustima koji su im omogućeni. Saopštio je šta će penzionerima pored povećanja penzija i jednokratne novčane pomoći biti na usluzi.

Sada je i važna informacija o određivanju penzije stigla za penzionere iz Hrvatske.

Penzioner u Hrvatskoj koji se nakon ostvarivanja prava na penziju ponovo zaposli ili počne da obavlja delatnost za koju postoji obaveza penzionog osiguranja može da zatraži ponovo određivanje penzije. Za to mora da ostvari najmanje jednu godinu novog staža, da ispunjava dobne i stažne uslove za novu penziju.

Pravo imaju korisnici prevremene starosne penzije, starosne penzije i starosne penzije za dugogodišnjeg osiguranika. Postupak se ne pokreće automatski, nego se zahtev podnosi Hrvatskom zavodu za penzionom osiguranje.

Jedna godina novog staža

Korisnik koji nakon penzionisanja radi puno radno vreme uslov ostvaruje nakon najmanje godinu dana rada. Isto vredi za osobu koja obavlja samostalnu ili drugu delatnost na temelju koje je obavezno osigurana.

Kod rada do polovine punog radnog vremena staž se računa razmerno radnom vremenu. Osoba koja radi pola radnog vremena jednu godinu staža u pravilu će ostvariti nakon dve godine rada.

U obzir se može uzeti i staž ostvaren na temelju drugog dohotka, pod uslovom da su doprinosi u celosti plaćeni. Staž ostvaren prema različitim osnovama, naprimer radom i drugim dohotkom, može da se sabira.

Pravo imaju i druge grupe

Ponovo određivanje može zatražiti i korisnik penzije ostvarene prema posebnim propisima ako ispunjava uslove za starosnu, prevremenu starosnu ili penziju za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o penzionom osiguranju. Posebnim zakonom mogu biti propisana drugačija pravila.

Korisniku invalidske penzije zbog delimičnog gubitka radne sposobnosti ili profesionalne nesposobnosti za rad može se priznati jedna od starosnih penzija ako nakon penzionisanja ostvari potreban staž i ispuni propisane uslove.

HZMO u postupku provjerava novi staž, uplaćene doprinose i ispunjava li korisnik uslove za novu penziju.