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Dušica Petrović iz Pančeva, žena je koje je napsutila svoju pravu profesiju bezbednjaka i posvetila se mnogo "slađem" poslu.

Naime, uz redovan posao u struci u jednoj privatnoj firmi, Dušica je pre 10 godina počela da pravi torte po svojim originalnim receptima, što se dopalo njenim prijateljicama, pa su rođendanske poklon torte, brzo prerasle u ozbiljne porudžbine.

Preporuka od usta do usta

Kako se glas o kvalitetu njenih torti i popsa širio od usta do usta i posla bilo sve više Dušica je pre četiri godine presekla, napustila stalan posao, i osnovala svoju radionicu "Duca Cake Pops".

1/6 Vidi galeriju Torte koje je nekada Dušica Petrović nosila prijateljima na poklon danas se naručuju širom Pančeva i Beograda, a njena pita sa makom osvojila je i specijalnu nagradu Foto: Kurir

- Završila sam Fakultet za bezbednost, smer za ekologiju, ali je presudila ljubav prema kolačima. Radila sam u struci i usput pravila torte i lepo mi je krenulo. Na pauzi na poslu sam štampala recepte i tada shvatila da sam se pronašla u tome. Krenula sam malo po malo i evo gde sam došla. Odlučila sam da napustim posao i da postanem svoj gazda i da se bavim onim što stvarno volim. Kada je neko imao rođendan ja sam pravila tortu i nosila na poklon i to se pročulo, pa su počele da mi stižu porudžbine - priča za Kurir Biznis Dušica Petrović.

DECA SKLAPAJU KUTIJE I LEPE NALEPNICE Dušica Petrović u radionci ima i dva mala pomoćnika, ćerku koja je 3. razred i sina koji je 8. razred osnovne škole. - Kada je frka i kada ima puno psola oni mi sklapaju kutije, pomažu oko dekoracije, lepljenja nalepnica. Želja mi je da zaposlim još jednog radnika, ali to mora biti neko ko bi razumeo moju priču i ljubav prema slatkišima kako bi sve funkcionisalo dobro - ističe Dušica.

Prva u Srbiji počela da pravi popse

Ona ističe da ju radionici rade svi članovi porodice.

- Pomažu mi suprug, sin i ćerka. Pravimo torte, popse i pite punjene filom od svežeg voća. Popse sam prva počela da pravim još kada mnogi u srbiji nisu ni znali šta je to. Dopali su im se tako su postali neizostavni deo dečijih rođendana. Na ideju da pravim pite sa filom od svežeg voća došla sam tokom jednog bazara u Pančevu na kome su insistirali da imam neki proizvod od voća. Do tada sam bila čokoladni tip. Odlučila sam da napravim pitu punu voćnog fila, sličnu američkoj piti ali mnogo bolju. Korstim samo sveže voće, a ne industijske smese od voća. To su ljudi prepoznali i počeli da poručuju preko grupe "Mali proizvođači hrane u Srbiji" - naglašava Dušica.

ASORTIMAN PROIZVODA I CENE

Torte, 1 kg - od 1.800 do 2.200 dinara

Popsi, komad - 100 dinara

Pite, 1.200 gr - od 1.700 do 2.500 dinara

1/9 Vidi galeriju Torte koje je nekada Dušica Petrović nosila prijateljima na poklon danas se naručuju širom Pančeva i Beograda, a njena pita sa makom osvojila je i specijalnu nagradu Foto: Privatna arhiva

Za sada torte, popsi i voćne pite iz Dušičine radionice stižu samo do kupaca u Pančevu i Beogradu.

PITA SA MAKOM DOBILA SPECIJALNO PIZNANJE Na Sajmu etno hrane i pića koji je održan početkom decembra prošle godina u Beogradu Dušičina pita sa makom je dobila specijalno priznanje u kategodiji "Hleb, pecivo, testenine, kolači i slično" - Recept za tu pitu je moj originalan. Smišljala sam i kombinovala, a oko sebe uvek imam iskrene degustatore, tako da uspevam da dođem do najboljeg recepta. Tako je bilo i sa pitom punjenom makom koju su ljudi, zbog količine fila, nazvali "mak sa pitom" - s ponosom priča Dušica.